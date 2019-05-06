Рейтинг WTA. Свитолина, Цуренко и Ястремская сохранили позиции

Предыдущая неделя в WTA-туре прошла на кортах Рабата и Праги, а тажке были добавлены очки за начало турнира в Мадриде.
В первой десятке изменений не случилось, но уже после турнира серии Premier Mandatory могут быть некоторые движения в ту или другую сторону. К сожалению, Элина Свитолина покинула турнир и потеряла шанс разжиться очками перед защитой титула в Риме.
Топ-10 рейтинга WTA
Что касается остальных украинок, то Марта Костюк, благодаря успешной игре в квалификации Мадрида, вернулась в третью сотню. Катарина Завацкая удержалась во второй, этому помогли 48 очков за финал в Висбадене (отпали 60 очков за прошлогодний четвертьфинал в Рабате). Цуренко и Ястремская пока что сохранили позиции, но Даяна дальше точно опуститься в пятый десяток. Также отметим, что Лопатецкая обновила личный рекорд.
Украинки в топ-300 рейтинга WTA
В Чемпионской гонке продолжает лидировать Петра Квитова. Место Свитолиной в восьмерке очень ненадежное, в ближайшее время ее могут догнать Кики Бертенс и Симона Халеп.
Чемпионская гонка
Источник — WTA
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