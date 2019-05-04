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Прага. Тайхманн выиграла дебютный титул WTA

21-летняя швейцарская теннисистка с понедельника поднимется в первую сотню

  • 04.05.2019 15:15
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Прага. Тайхманн выиграла дебютный титул WTA
© WTA. Жиль Белен Тайхманн
Швейцарская теннисистка Жиль Белен Тайхманн (№146 WTA) стала победительницей грунтового турнира категории WTA International в Праге.
 
В главном поединке соревнований 21-летняя спортсменка в трех сетах одолела 22-летнюю чешку Каролину Мухову (№106 WTA).
 
Прага. Финал
Каролина Мухова (Чехия) – Жиль Белен Тайхманн (Швейцария) – 6:7(5), 6:3, 4:6
 
Отметим, что для обеих теннисисток этот финал стал первым в карьере на таком уровне. Ранее Тайхманн побеждала только в парном разряде на турнире WTA 125 Series в Ньюпорте (январь 2018 года).
 
С понедельника и швейцарка, и чешка установят личные рекорды, дебютировав в первой сотне.
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Источник — Sport.ua

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