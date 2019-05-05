Рабат. Мария Саккари обыграла Йоханну Конту и стала чемпионкой

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла британку Йоханну Конту в финале грунтового турнира WTA в Рабате.
Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1.
Отметим, что для Саккари выиграла свой первый титул WTA. Это был ее второй финал на соревнованиях такого уровня. Благодаря этой победе Саккари войдет в топ-40 рейтинга.
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Источник — Sport.ua
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