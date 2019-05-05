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Рабат. Мария Саккари обыграла Йоханну Конту и стала чемпионкой

23-летняя теннисистка выиграла дебютный титул WTA в карьере

  • 05.05.2019 10:06
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Рабат. Мария Саккари обыграла Йоханну Конту и стала чемпионкой
© wtatennis.com. Мария Саккари

Греческая теннисистка Мария Саккари обыграла британку Йоханну Конту в финале грунтового турнира WTA в Рабате.

Матч завершился со счетом 2:6, 6:4, 6:1.

Отметим, что для Саккари выиграла свой первый титул WTA. Это был ее второй финал на соревнованиях такого уровня. Благодаря этой победе Саккари войдет в топ-40 рейтинга.
 
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Источник — Sport.ua

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