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Рабат. Стали известны все полуфиналистки

Действующая чемпионка покинула турнир

  • 02.05.2019 21:39
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Рабат. Стали известны все полуфиналистки
© WTA. Мария Саккари
В четверг, 2-го мая, на грунтовом турнире категории WTA International в Рабате прошли матчи 1/4 финала.
 
Единственной неожиданностью стал вылет действующей чемпионки Элизе Мертенс, которая проиграла шестой сеяной Марии Саккари.
 
Рабат. 1/4 финала
 
Алисон ван Эйтванк (Бельгия) – Исалин Бонавантюр (Бельгия) – 5:7, 6:1, 6:2
Айла Томлянович (Австралия) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:2, 6:4
Йоханна Конта (Великобритания) – Се Шувэй (Тайвань) – 6:7(1), 6:4, 6:4
Элиза Мертенс (Бельгия) – Мария Саккари (Греция) – 4:6, 6:7(2)
 
Полуфинальные пары
 
Саккари – ван Эйтванк
Томлянович – Конта 
 
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Источник — Sport.ua

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