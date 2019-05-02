Рабат. Стали известны все полуфиналистки

Последние комментарии

Сборная Украины уступила Румынии в матче чемпионата мира 22:34 — unforgiven Den Было да,на ЧМ в Катовице 22:27 — Андрей Деко Смотреть на то, чего нет, нет смысла!

Айнтрахт – Челси – 0:0. LIVE 22:32 — Silverland88 Я за Айнтрахт. 22:27 — invent Пля! И тут англы горят. Что за наХ?

Арсенал – Валенсия – 0:1. LIVE 22:31 — Дима Семещенко а чем он смешной???? 22:31 — viktor112007 весела гра тут. є на що подивитись. + це ще точно не останній гол сьогодні 22:29 — viktor112007 смішний гол 22:24 — invent Банка! Ну другое дело

Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире 22:26 — «ФФУ – М а ф і я!» Мне бы хотя бы одно колесо от этого автомобиля