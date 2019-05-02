ITF Наманган. Чернышева выбыла во втором раунде

Украинка Марина Чернышева завершила выступления на турнире ITF в Намангане (Узбекистан). В 1/8 финала она уступила шестой ракетке турнира Рутудже Бхосале из Индии со счетом 5:7, 3:6.
На турнире больше не осталось украинок в одиночном разряде. В парном разряде продолжает выступления Анна Познихиренко. Вместе с Дианой Марцинкевицей из Латвии она была посеяна под первым номером. На сегодня запланировал их матч 1/4 финала против Шалимар Тальби (Беларусь) и россиянки Анастасии Прибыловой.
Ранее в первом круге одиночного разряда Чернышева обыграла россиянку Габуеву, а Познихиренко уступила Рахимовой.
Ранее в первом круге одиночного разряда Чернышева обыграла россиянку Габуеву, а Познихиренко уступила Рахимовой.
Источник — Sport.ua
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