Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

ITF Наманган. Чернышева обыграла россиянку в Узбекистане

Пятая сеяная Познихиренко покинула турнир после первого круга

  • 01.05.2019 12:58
  • 528 просмотров
  • 0 комментариев
ITF Наманган. Чернышева обыграла россиянку в Узбекистане
© БТУ. Марина Чернышева
В узбекском городе Наманган стартовал турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000.

Украинская теннисистка Марина Чернышева победила россиянку Ангелину Габуеву и во втором круге сыграет против шестой сеяной Рутуджи Бхосале из Индии. А вот украинка Анна Познихиренко, посеянная на турнире под пятым номером, проиграла стартовый матч турнира.

ITF World Tennis Tour

Наманган (Узбекистан)

Первый круг

Марина Чернышева (Украина) – Ангелина Габуева (Россия, Q) – 6:0, 4:6, 6:2
Анна Познихиренко (Украина, 5) – Камилла Рахимова (Россия) – 1:6, 1:6
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности