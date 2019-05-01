ITF Наманган. Чернышева обыграла россиянку в Узбекистане

Помню эту гонку, всей семьёй смотрели. Как же время летит. Лучший пилот, которого я когда-либо ви...

14:35 — invent

Похоже это неминуемый ван дер капец!

14:35 — kina_ne_bydet

Раньше боролись за выход в высший дивизион, теперь боремся за выживание в третьем дивизионе. *CR...

14:23 — ternow

К сожалению, когда нашу сборную возглавляет физрук Сидоренко, наш хоккей тоже идет на спад ( уже ...

14:17 — Сан Саныч

Нужно опускаться в дивизион по ниже,там мы бум всех Рвать