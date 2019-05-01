ITF Наманган. Чернышева обыграла россиянку в Узбекистане

В узбекском городе Наманган стартовал турнир ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000.
Украинская теннисистка Марина Чернышева победила россиянку Ангелину Габуеву и во втором круге сыграет против шестой сеяной Рутуджи Бхосале из Индии. А вот украинка Анна Познихиренко, посеянная на турнире под пятым номером, проиграла стартовый матч турнира.
Украинская теннисистка Марина Чернышева победила россиянку Ангелину Габуеву и во втором круге сыграет против шестой сеяной Рутуджи Бхосале из Индии. А вот украинка Анна Познихиренко, посеянная на турнире под пятым номером, проиграла стартовый матч турнира.
ITF World Tennis Tour
Наманган (Узбекистан)
Первый круг
Марина Чернышева (Украина) – Ангелина Габуева (Россия, Q) – 6:0, 4:6, 6:2
Анна Познихиренко (Украина, 5) – Камилла Рахимова (Россия) – 1:6, 1:6
Источник — Sport.ua
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