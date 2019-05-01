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Мадрид. Катерина Козлова пополнила список украинских теннисисток

5 украинок примут участие в испанском турнире

  • 01.05.2019 22:51
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Мадрид. Катерина Козлова пополнила список украинских теннисисток
© Jimmie48 Photography

Украинская теннисистка Катерина Козлова получила возможность выступить в квалификации турнира в Мадриде из-за отказа от участия целого ряда спортсменок.

В квалификации Madrid Open выступит и Марта Костюк.

А в основной сетке примут участие Элина Свитолина, Леся Цуренко и Даяна Ястремская.

Турнир начнется 3-го мая.

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Источник — Большой теннис Украины

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