Мадрид. Катерина Козлова пополнила список украинских теннисисток

Короче, в черзі за Толочком і Кльоцом стоять Реал, Манчестер Сіті і Барселона ! Співаючи...

23:49 — Mr.Value

Даже в пустые попасть не могут, ох уж этот менталитет лузеров)

23:49 — Sergejzimik .

Ну Месси, просто Бог - уровень 22288887775!!!

23:47 — «ФФУ – М а ф і я!»

Мой комментарий был написан после 25 минут первого тайма, когда действительно было скучно. Сейча...

23:47 — viktor112007

Оце Мессі чума!!! Цар і бог!!! Барса 100% візьме цю ЛЧ

23:47 — Mr.Budd

Египетский царь епт, мало того, что не тащит команду, ещё и 100 процентные моменты порет

23:47 — FFY_MRAZ

Истеричка, это люди отметили твою тупость

23:46 — FFY_MRAZ

Охренеть, голешник

23:45 — Yurenc

Чуть штангу не поломал - невезуха писец

23:45 — Mr.Budd

Сегодня, похоже, определился победитель ЛЧ)