Костюк получила wild card для квалификации турнира WTA в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (320-й рейтинг WTA) во второй раз в карьере выступит на кортах турнира Мадрид Опен.



В прошлом году она стартовала в основной сетке, получив wild card, а в этом сезоне 16-летняя украинка получила аналогичный допуск в квалификацию турнира. В 2018 году в Мадриде Марта Костюк проиграла в первом круге испанке Ларе Арруабаррене в трех сетах.

В сезоне-2019 Марта сыграла только на одном турнире WTA. В начале сезона Костюк стартовала в отборе соревнований в Брисбене, где ей не удалось пройти в финал квалификации.