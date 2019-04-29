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Костюк получила wild card для квалификации турнира WTA в Мадриде

16-летняя украинская теннисистка возвращается в главный женский тур WTA

  • 29.04.2019 21:05
  • 286 просмотров
  • 4 комментария
Костюк получила wild card для квалификации турнира WTA в Мадриде
© news.ro. Марта Костюк
Украинская теннисистка Марта Костюк (320-й рейтинг WTA) во второй раз в карьере выступит на кортах турнира Мадрид Опен.

В прошлом году она стартовала в основной сетке, получив wild card, а в этом сезоне 16-летняя украинка получила аналогичный допуск в квалификацию турнира. В 2018 году в Мадриде Марта Костюк проиграла в первом круге испанке Ларе Арруабаррене в трех сетах.
 
В сезоне-2019 Марта сыграла только на одном турнире WTA. В начале сезона Костюк стартовала в отборе соревнований в Брисбене, где ей не удалось пройти в финал квалификации.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    SandroKing
      SandroKing, 29.04.2019 21:24
    0
    Костюк кстати 320-ая в рейтинге Ей и так сейчас не легко, а вы 50 позиций скосили.
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 29.04.2019 21:24
    +2
    Сергей Богданов, 29.04.2019 21:11
    Интерестно кто знает а Даша уже может играть клалификацию к турнирам серьезного уровня?
    Если удастся получить WC - может) Я надеюсь на попадание в квал Уимблдона. Правда, не знаю планы Дашиной команды. Она шагает вверх постепенно, не прыгая через ступеньки, как Марта. Есть ли смысл ехать на траву, вопрос сложный.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 29.04.2019 21:22
    +1
    Сергей Богданов, 29.04.2019 21:11
    Интерестно кто знает а Даша уже может играть клалификацию к турнирам серьезного уровня?
    По рейтингу очень сложно зацепиться даже за квалификацию самого простого WTA International. Только WC, как и у Костюк которая в рейтинге уже почти на сто позиций ниже Даши.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.04.2019 21:11
    0
    Интерестно кто знает а Даша уже может играть клалификацию к турнирам серьезного уровня?
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 29.04.2019 21:24
    +2
    Сергей Богданов, 29.04.2019 21:11
    Интерестно кто знает а Даша уже может играть клалификацию к турнирам серьезного уровня?
    Если удастся получить WC - может) Я надеюсь на попадание в квал Уимблдона. Правда, не знаю планы Дашиной команды. Она шагает вверх постепенно, не прыгая через ступеньки, как Марта. Есть ли смысл ехать на траву, вопрос сложный.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 29.04.2019 21:22
    +1
    Сергей Богданов, 29.04.2019 21:11
    Интерестно кто знает а Даша уже может играть клалификацию к турнирам серьезного уровня?
    По рейтингу очень сложно зацепиться даже за квалификацию самого простого WTA International. Только WC, как и у Костюк которая в рейтинге уже почти на сто позиций ниже Даши.
    Ссылка
    SandroKing
      SandroKing, 29.04.2019 21:24
    0
    Костюк кстати 320-ая в рейтинге Ей и так сейчас не легко, а вы 50 позиций скосили.
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 29.04.2019 21:11
    0
    Интерестно кто знает а Даша уже может играть клалификацию к турнирам серьезного уровня?
    Ссылка
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