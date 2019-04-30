Мюнхен. Молчанов сыграет в парном четвертьфинале

Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со словаком Игором Зеленаем выиграл первый поединок на турнире ATP 250 в Германии. На старте турнира украино-словенский дуэт в двух сетах одолел итальянскую пару Марко Чеккинато и Андреас Сеппи.
Мюнхен. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Марко Чеккинато / Андреас Сеппи – 6:4, 6:2
В матче 1/4 финала Молчанов и Зеленай померяются силами против чилийско-аргентинской пары Кристиан Гарин / Хуан Игнасио Лондеро.
Напомним, на прошлой неделе дуэт Молчанов / Зеленай завоевал парный титул в Италии.
Источник — Sport.ua
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