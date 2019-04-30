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Мюнхен. Молчанов сыграет в парном четвертьфинале

Украинский теннисист в паре с Игором Зеленаем уверенно выиграл первый матч на турнире

  • 30.04.2019 21:36
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Мюнхен. Молчанов сыграет в парном четвертьфинале
© БТУ. Денис Молчанов
Украинский теннисист Денис Молчанов вместе со словаком Игором Зеленаем выиграл первый поединок на турнире ATP 250 в Германии. На старте турнира украино-словенский дуэт в двух сетах одолел итальянскую пару Марко Чеккинато и Андреас Сеппи.
 
Мюнхен. Первый круг парного разряда
Денис Молчанов / Игор Зеленай – Марко Чеккинато / Андреас Сеппи – 6:4, 6:2
 
В матче 1/4 финала Молчанов и Зеленай померяются силами против чилийско-аргентинской пары Кристиан Гарин / Хуан Игнасио Лондеро.
 
Напомним, на прошлой неделе дуэт Молчанов / Зеленай завоевал парный титул в Италии.
 
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Источник — Sport.ua

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