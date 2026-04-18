Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Итальянец заплакал прямо на корте, посвятив победу погибшему другу
Другие новости
18 апреля 2026, 23:38 | Обновлено 19 апреля 2026, 08:42
562
0

Итальянец заплакал прямо на корте, посвятив победу погибшему другу

Флавио Коболли обыграл в полуфинальном поединке Александра Зверева

Getty Images/Global Images Ukraine. Флавио Коболли

Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 16) расплакался после полуфинального матча на турнире ATP 500 в Мюнхене, посвятив победу погибшему другу.

Итальянец одолел действующего чемпиона Александра Зверева (ATP 3) в двух сетах – 6:3, 6:3.

Друг Коболли, 13-летний парень по имени Маттиа, погиб, выпав из окна.

Флавио не сдержал эмоций, сказав: «Каждый розыгрыш, каждый мяч, к которому я прикоснусь, каждый шаг, который я сделаю, я всегда буду думать о тебе. Я буду играть для тебя и буду брать тебя с собой, куда бы я ни пошел. Я помню твою улыбку, когда ты задавал мне вопросы. Ты был жизнерадостным мальчиком, полным энергии.

Я только что закончил матч, и я в шоке... теннисная школа никогда не будет прежней без тебя, но я клянусь, ты никогда не будешь забыт. Я очень тебя люблю».

Александр Зверев Флавио Коболли ATP Мюнхен
Алина Грушко
Алина Грушко Sport.ua
Оцените материал
(22)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем