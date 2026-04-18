Итальянец заплакал прямо на корте, посвятив победу погибшему другу

Итальянский теннисист Флавио Коболли (ATP 16) расплакался после полуфинального матча на турнире ATP 500 в Мюнхене, посвятив победу погибшему другу.

Итальянец одолел действующего чемпиона Александра Зверева (ATP 3) в двух сетах – 6:3, 6:3.

Друг Коболли, 13-летний парень по имени Маттиа, погиб, выпав из окна.

Флавио не сдержал эмоций, сказав: «Каждый розыгрыш, каждый мяч, к которому я прикоснусь, каждый шаг, который я сделаю, я всегда буду думать о тебе. Я буду играть для тебя и буду брать тебя с собой, куда бы я ни пошел. Я помню твою улыбку, когда ты задавал мне вопросы. Ты был жизнерадостным мальчиком, полным энергии.

Я только что закончил матч, и я в шоке... теннисная школа никогда не будет прежней без тебя, но я клянусь, ты никогда не будешь забыт. Я очень тебя люблю».