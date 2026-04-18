Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене
В поединке за трофей сойдутся Бен Шелтон и Флавио Коболли
18 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене состоялись полуфинальные матчи.
Четвертый сеяный Флавио Коболли (ATP 16) обыграл третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:3, 6:3. Зверев не сумел защитить трофей на грунтовом пятисотнике в Германии.
Американец Бен Шелтон (ATP 6) пробился в финал турнира АТР 500 в Мюнхене второй год подряд.
Шелтон одолел словака Алекса Молчана (ATP 166) в двух партиях за 1 час и 37 минут – 6:3, 6:4.
В поединке за трофей сойдутся Флавио и Бен.
Счет очных встреч игроков – 3:2 в пользу американца.
ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала
- Александр Зверев [1] – Флавио Коболли [4] – 3:6, 3:6
- Алекс Молчан [Q] – Бен Шелтон [2] – 3:6, 4:6
ATP 500 Мюнхен. Финал
- Флавио Коболли [4] – Бен Шелтон [2]
