Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене

18 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене состоялись полуфинальные матчи.

Четвертый сеяный Флавио Коболли (ATP 16) обыграл третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:3, 6:3. Зверев не сумел защитить трофей на грунтовом пятисотнике в Германии.

Американец Бен Шелтон (ATP 6) пробился в финал турнира АТР 500 в Мюнхене второй год подряд.

Шелтон одолел словака Алекса Молчана (ATP 166) в двух партиях за 1 час и 37 минут – 6:3, 6:4.

В поединке за трофей сойдутся Флавио и Бен.

Счет очных встреч игроков – 3:2 в пользу американца.

ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала

Александр Зверев [1] – Флавио Коболли [4] – 3:6, 3:6

Александр Зверев [1] – [4] – 3:6, 3:6 Алекс Молчан [Q] – Бен Шелтон [2] – 3:6, 4:6

ATP 500 Мюнхен. Финал