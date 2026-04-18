18 апреля 2026, 18:33 | Обновлено 18 апреля 2026, 19:06
Определены финалисты грунтового турнира ATP 500 в Мюнхене

В поединке за трофей сойдутся Бен Шелтон и Флавио Коболли

18 апреля на грунтовом турнире АТР 500 в Мюнхене состоялись полуфинальные матчи.

Четвертый сеяный Флавио Коболли (ATP 16) обыграл третьего номера рейтинга АТР Александра Зверева в двух сетах за 1 час и 10 минут – 6:3, 6:3. Зверев не сумел защитить трофей на грунтовом пятисотнике в Германии.

Американец Бен Шелтон (ATP 6) пробился в финал турнира АТР 500 в Мюнхене второй год подряд.

Шелтон одолел словака Алекса Молчана (ATP 166) в двух партиях за 1 час и 37 минут – 6:3, 6:4.

В поединке за трофей сойдутся Флавио и Бен.

Счет очных встреч игроков – 3:2 в пользу американца.

ATP 500 Мюнхен. 1/2 финала

  • Александр Зверев [1] – Флавио Коболли [4] – 3:6, 3:6
  • Алекс Молчан [Q] – Бен Шелтон [2] – 3:6, 4:6

ATP 500 Мюнхен. Финал

  • Флавио Коболли [4] – Бен Шелтон [2]

