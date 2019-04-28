Молчанов в паре с Зеленаем выиграл титул во Франкавилле

В финале турнира в Франкавилле-аль-Маре украино-словенский дуэт в двух сетах переиграл пару Гильермо Дюрана/Давид Вега-Эрнандес (Аргентина/Испания).
Отметим, что ранее Молчанов и Зеленай победили на челленджере в Барлетте.
Франкавилл. Финал
Денис Молчанов/Игор Зеленай (Украина/Словения) - Гильермо Дюран/Давид Вега-Эрнандес (Аргентина/Испания) – 6:3, 6:2
Источник — Sport.ua
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