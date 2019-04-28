Молчанов в паре с Зеленаем выиграл титул во Франкавилле

16:26 — Jack Kilowat

Комедия по долбанецки.

16:25 — Андрей Деко

Да кто бы сомневался!

16:23 — Kovalenkobrevno

Иуда опять пенальти не забил. Ещё и в день Пасхи. Красота

16:20 — Saar

Пенальти-второе имя Мораеса ггг

16:18 — «ФФУ – М а ф і я!»

И туалетную бумагу подвести. Хотя они же российские паспорта получили, так их вполне можно и нужн...

16:15 — ZAKARPATFAN

Как там паспорта российские уже раздали?