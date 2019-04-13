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Барлетта. Молчанов завоевал титул в паре

Денис Молчанов вместе с Игорем Зеленаем победил на челленджере в Италии

  • 13.04.2019 16:34
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Барлетта. Молчанов завоевал титул в паре
© БТУ. Денис Молчанов

Денис Молчанов в паре с Игорем Зеленаем во второй раз подряд стал победителем хардового челленджера в Барлетте, Италия.

В финале украинско-словацкий дуэт за 1 час и 15 минут в 2 сетах обыграл хорватско-боснийскую пару Томислав Драганья/Томислав Бркич.

Финал

Денис Молчанов (Украина)/Игор Зеленай (Словакия) - Томислав Драганья (Хорватия)/Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) – 7:6(1), 6:4.

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Источник — Sport.ua

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