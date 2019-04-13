Барлетта. Молчанов завоевал титул в паре

17:33 — Olivier_Giroud

Ну я не в состоянии понять когда играл Тете, извени но Пушкин здесь не причём

17:32 — Olivier_Giroud

Но зато ты знаешь все буквы, это главное, сможешь если что "выход" найти

17:31 — «ФФУ – М а ф і я!»

Я не Вася, я Петя

17:30 — «ФФУ – М а ф і я!»

Я тебе уже четвертый раз повторяю. То что ты не в состоянии понять что я говорю, это только твои ...

17:30 — Olivier_Giroud

Так когда там Тете играл, Вася!?

17:28 — Laeda

Интеллектом ты не вышел как собственно и вся ваша ржавая палата номер 6. Ну а чё Донецкое бы*ло о...

17:28 — «ФФУ – М а ф і я!»

Смех без причины, признак болельщика шахтера