Барлетта. Молчанов завоевал титул в паре

Денис Молчанов в паре с Игорем Зеленаем во второй раз подряд стал победителем хардового челленджера в Барлетте, Италия.
В финале украинско-словацкий дуэт за 1 час и 15 минут в 2 сетах обыграл хорватско-боснийскую пару Томислав Драганья/Томислав Бркич.
Финал
Денис Молчанов (Украина)/Игор Зеленай (Словакия) - Томислав Драганья (Хорватия)/Томислав Бркич (Босния и Герцеговина) – 7:6(1), 6:4.
Источник — Sport.ua
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