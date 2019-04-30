Андрееску не сыграет в Мадриде

Канадская теннисистка Бьянка Андрееску не сыграет на турнире серии Premier Mandatory в Мадриде.
Отметим, что 18-летняя спортсменка не смогла доиграть турнир в Майами в конце марта, снявшись по ходу матча с Анетт Контавейт. Травма не позволит спортсменке принять участие и на ближайшем крупном турнире в Испании. Место Андрееску займет опытная француженка Полин Пармантье.
Также отметим, что ранее с турнира снялись Мария Шарапова и Винус Уильямс.
Напомним, в 2019 году Андрееску сенсационно выиграла турнир аналогичной категории в Индиан-Уэллсе. на данный момент она лучшая в мировом рейтинге среди теннисисток-тинейджерок.
Источник — Twitter
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