Андрееску не сыграет в Мадриде

Что то мне кажется Цыганык беребрал лишнего

кому ми нах... в УЕФА потрібні, тут "стадіон так стадіон" не проходить.....

Пусть перед этим анализы сдадут на наличие алкоголя и наркотиков

В этой жизни, на Донбасс Арене ты больше не сыграешь. Гудка своего "благодари" что допустил такое...

23:08 — «ФФУ – М а ф і я!»

Я хейтер, только не тупой. Я здравомыслящий человек и тебя призываю очистится от грязи, попросить...

23:07 — «ФФУ – М а ф і я!»

Вот и покажи что у тебя совесть есть, извинись перед Украинцами. Ты нанес оскорбления 42 м миллио...