Стамбул. Мартич выиграла первый турнир в карьере

Хорватская теннисистка Петра Мартич (№40 WTA) стала победительницей грунтового турнира категории International в Турции.

В финальном матче 28-летняя хорватка в трех сетах одолела 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову (№46 WTA).

Стамбул. Финал

Петра Мартич (Хорватия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:1

Для Мартич это был третий финал на уровне WTA и первая победа в карьере. Также у нее четыре поражения и ни одной победы в финалах парного разряда.

С понедельника она поднимется на четыре позиции и будет занимать 36-е место в мировом рейтинге.