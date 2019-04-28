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Стамбул. Мартич выиграла первый турнир в карьере

Хорватская теннисистка одолела в финале Маркету Вондроушову, проиграв первый сет

  • 28.04.2019 18:58
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Стамбул. Мартич выиграла первый турнир в карьере
© WTA. Петра Мартич
Хорватская теннисистка Петра Мартич (№40 WTA) стала победительницей грунтового турнира категории International в Турции.
 
В финальном матче 28-летняя хорватка в трех сетах одолела 19-летнюю чешку Маркету Вондроушову (№46 WTA).
 
Стамбул. Финал
Петра Мартич (Хорватия) – Маркета Вондроушова (Чехия) – 1:6, 6:4, 6:1
 
Для Мартич это был третий финал на уровне WTA и первая победа в карьере. Также у нее четыре поражения и ни одной победы в финалах парного разряда.
 
С понедельника она поднимется на четыре позиции и будет занимать 36-е место в мировом рейтинге.
 
Вондроушова играла второй финал в карьере и впервые проиграла. Со следующей недели она установит личный рекорд, замкнув топ-40 рейтинга WTA. Среди теннисисток-тинейджерок выше будут только Бьянка Андрееску (23) и Даяна Ястремская (38).

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Источник — Sport.ua

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