Квитова стала победительницей турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Петра Квитова (№3 WTA) выиграла грунтовый турнир серии Премьер в Штутгарте. В финальном поединке 29-летняя теннисистка в двух сетах одолела эстонку Анетт Контавейт (№15 WTA).
Штутгарт. Финал
Петра Квитова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:6(2)
Отметим, что Квитова стала первой теннисисткой из WTA-тура, которая выиграла два титула в 2019 году. В текущем сезоне она играла еще в трех финалах: Сидней (победа), Australian Open и Дубай (оба – поражения).
Для чешки это 27-й титул WTA в карьере, при этом она проиграла всего 9 финалов.
С понедельника Петра поднимется на второе место в мировой классификации, имея отставание от первого места в 136 очков.
Контавейт сыграла свой пятый финал в карьере и четвертый раз проиграла. Единственный раз эстонка побеждала в главном матче турнира WTA на травяных кортах Хертогенбоса в 2017 году.
Со следующей недели Анетт сохранит 15-ю позицию. Отставание от первой десятки – 555 очков.
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Источник — Sport.ua
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