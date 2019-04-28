Войти или Зарегистрироваться
RU   UA
Меню

Квитова стала победительницей турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка первой из WTA-тура выиграла два титула в 2019 году

  • 28.04.2019 18:42
  • 426 просмотров
  • 0 комментариев
Квитова стала победительницей турнира в Штутгарте
© porsche-tennis.com. Петра Квитова
Чешская теннисистка Петра Квитова (№3 WTA) выиграла грунтовый турнир серии Премьер в Штутгарте. В финальном поединке 29-летняя теннисистка в двух сетах одолела эстонку Анетт Контавейт (№15 WTA).
 
Штутгарт. Финал
Петра Квитова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:6(2)
 
Отметим, что Квитова стала первой теннисисткой из WTA-тура, которая выиграла два титула в 2019 году. В текущем сезоне она играла еще в трех финалах: Сидней (победа), Australian Open и Дубай (оба – поражения).
 
Для чешки это 27-й титул WTA в карьере, при этом она проиграла всего 9 финалов. 
 
С понедельника Петра поднимется на второе место в мировой классификации, имея отставание от первого места в 136 очков.
 
Контавейт сыграла свой пятый финал в карьере и четвертый раз проиграла. Единственный раз эстонка побеждала в главном матче турнира WTA на травяных кортах Хертогенбоса в 2017 году.
 
Со следующей недели Анетт сохранит 15-ю позицию. Отставание от первой десятки – 555 очков.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизирутесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности