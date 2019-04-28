Квитова стала победительницей турнира в Штутгарте

Чешская теннисистка Петра Квитова (№3 WTA) выиграла грунтовый турнир серии Премьер в Штутгарте. В финальном поединке 29-летняя теннисистка в двух сетах одолела эстонку Анетт Контавейт (№15 WTA).

Штутгарт. Финал

Петра Квитова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония) – 6:3, 7:6(2)

Отметим, что Квитова стала первой теннисисткой из WTA-тура, которая выиграла два титула в 2019 году. В текущем сезоне она играла еще в трех финалах: Сидней (победа), Australian Open и Дубай (оба – поражения).

Для чешки это 27-й титул WTA в карьере, при этом она проиграла всего 9 финалов.

С понедельника Петра поднимется на второе место в мировой классификации, имея отставание от первого места в 136 очков.

Контавейт сыграла свой пятый финал в карьере и четвертый раз проиграла. Единственный раз эстонка побеждала в главном матче турнира WTA на травяных кортах Хертогенбоса в 2017 году.

Со следующей недели Анетт сохранит 15-ю позицию. Отставание от первой десятки – 555 очков.