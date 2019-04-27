Штутгарт. Квитова стала второй финалисткой

Верблюд уверенно пошёл к оазису! Ходить пешком за 12 лямов - предел мечтаний. Перес рулит! Бэйл н...

19:12 — dgurkis

Отключил. Называется интелектуальный набор - режим Т9

19:10 — dgurkis

Юзабилити эта дрель, как ее отключить? Хотел написвть: Неужели и эстонцы нас впялят ? Ну, не ве...

19:07 — dgurkis

Неужели и эстрады нас светят? Ну, не верю!