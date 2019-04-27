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Штутгарт. Квитова стала второй финалисткой

В полуфинале чешка в трех сетах одолела Кики Бертенс из Нидерландов

  • 27.04.2019 18:55
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Штутгарт. Квитова стала второй финалисткой
© WTA. Петра Квитова
Чешская теннисистка Петра Квитова стала второй финалисткой грунтового турнира серии Премьер в Штутгарте. В полуфинальном матче третья ракетка мира в трех партиях одолела Кики Бертенс из Нидерландов (№7 WTA).
 
Штутгарт. Полуфинал
Петра Квитова (Чехия) – Кики Бертенс (Нидерландов) – 7:6(3), 3:6, 6:1
 
В финале на Квитову ожидает сражение с эстонкой Анетт Контавейт, которая без сопротивления прошла в финал. Напомним, Наоми Осака не смогла продолжить борьбу на турнире из-за травмы.
 
С новой недели Квитова поднимется на вторую позицию в рейтинге и сохранит первую строчку в Чемпионской гонке. На данный момент у нее уже больше трех тысяч очков, заработанных в 2019 году.
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Источник — Sport.ua

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