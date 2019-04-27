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Осака снялась с турнира в Штутгарте

Анетт Контавейт без борьбы прошла в финал

  • 27.04.2019 18:23
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Осака снялась с турнира в Штутгарте
© WTA. Наоми Осака
Первая ракетка мира Наоми Осака снялась с грунтового турнира серии Премьер в Штутгарте. 
 
Японская теннисистка сообщила, что причиной стали боли в области живота. Сегодня утром Осака едва встала с постели, а первые признаки повреждения появились еще в стартовом матче на турнире.
 
Таким образом, в финал без борьбы вышла эстонка Анетт Контавейт, которая сыграет в главном матче с победительницей встречи Петра Квитова – Кики Бертенс.
 
Отметим, что Контавейт – единственная оставшаяся теннисистка на турнире, которая может продолжить фантастическую серию данного сезона, когда каждый следующий трофей берет другая теннисистка.
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Источник — WTA Insider

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