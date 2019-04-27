Осака снялась с турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира Наоми Осака снялась с грунтового турнира серии Премьер в Штутгарте.

Японская теннисистка сообщила, что причиной стали боли в области живота. Сегодня утром Осака едва встала с постели, а первые признаки повреждения появились еще в стартовом матче на турнире.

Таким образом, в финал без борьбы вышла эстонка Анетт Контавейт, которая сыграет в главном матче с победительницей встречи Петра Квитова – Кики Бертенс

Отметим, что Контавейт – единственная оставшаяся теннисистка на турнире, которая может продолжить фантастическую серию данного сезона, когда каждый следующий трофей берет другая теннисистка.