Осака снялась с турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира Наоми Осака снялась с грунтового турнира серии Премьер в Штутгарте.
Японская теннисистка сообщила, что причиной стали боли в области живота. Сегодня утром Осака едва встала с постели, а первые признаки повреждения появились еще в стартовом матче на турнире.
Таким образом, в финал без борьбы вышла эстонка Анетт Контавейт, которая сыграет в главном матче с победительницей встречи Петра Квитова – Кики Бертенс.
Отметим, что Контавейт – единственная оставшаяся теннисистка на турнире, которая может продолжить фантастическую серию данного сезона, когда каждый следующий трофей берет другая теннисистка.
Источник — WTA Insider
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