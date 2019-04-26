Андижан. Чернышева вышла в полуфинал

18:28 — «ФФУ – М а ф і я!»

Еще всего три аккаунта осталось создать Я верю что у тебя всё получится

18:27 — «ФФУ – М а ф і я!»

Не только на сайте. Его так везде называют. А Сидклея называют СидИклей

18:12 — andreypoltava234

а почему его на сайте называют Кендзера?)))) Вроде бы Кенджёра он себя сам называет)))))