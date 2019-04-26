Андижан. Чернышева вышла в полуфинал

Украинская теннисистка Марина Чернышева продолжает успешное выступление на турнире ITF в Узбекистане.
В матче третьего круга турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка за 1 час 42 минуты обыграла вторую ракетку турнира Диану Марцинкевич.
Андижан. Третий круг
Марина Чернышева (Украина) – Диана Марцинкевич (Латвия) – 6:4, 6:3
Чернышёва впервые сыграет в полуфинале 25-тысячника. Раньше ее лучшим показателем на турнирах этой категории был четвертьфинал (2016 - Буча). За выход в финал 19-летняя украинская теннисистка поспорит с четвертой сеяной индийской теннисисткой Пранджалой Ядлапалли.
Напомним, ранее сегодня Чернышева победила шестую сеяную россиянку Екатерину Яшину.
Источник — Sport.ua
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