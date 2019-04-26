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Андижан. Чернышева вышла в 1/4 финала

Валерия Страхова проиграла поединок второго круга

  • 26.04.2019 12:12
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Андижан. Чернышева вышла в 1/4 финала
© БТУ. Марина Чернышева
Украинская теннисистка Марина Чернышева продолжает успешное выступление на турнире ITF в Узбекистане.
 
В матче второго круга турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка за полтора часа победила шестую сеяную россиянку Екатерину Яшину.
 
Еще одна украинка Валерия Страхова в двух сетах уступила Нигине Абдураимовой из Узбекистана.
 
Андижан. Второй круг
Марина Чернышева (Украина) – Екатерина Яшина (Россия) – 6:4, 6:4
Валерия Страхова (Украина) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) – 3:6, 3:6
 
В 1/4 финала Чернышева сыграет против победительницы матча Жаклин Кабай Авад – Диана Марцинкевича.
 
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Источник — Sport.ua

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