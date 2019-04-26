Андижан. Чернышева вышла в 1/4 финала

Украинская теннисистка Марина Чернышева продолжает успешное выступление на турнире ITF в Узбекистане.
В матче второго круга турнира ITF World Tennis Tour с призовым фондом $25,000 украинская теннисистка за полтора часа победила шестую сеяную россиянку Екатерину Яшину.
Еще одна украинка Валерия Страхова в двух сетах уступила Нигине Абдураимовой из Узбекистана.
Андижан. Второй круг
Марина Чернышева (Украина) – Екатерина Яшина (Россия) – 6:4, 6:4
Валерия Страхова (Украина) – Нигина Абдураимова (Узбекистан) – 3:6, 3:6
В 1/4 финала Чернышева сыграет против победительницы матча Жаклин Кабай Авад – Диана Марцинкевича.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.