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Манафов выиграл парный турнир ITF

Украинский теннисист победил на 25-тысячнике в Кахахстане

  • 14.04.2019 12:20
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Манафов выиграл парный турнир ITF
© btu.org.ua. Владислав Манафов
25-летний украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем 25-тысячника ITF в Шымкенте (Казахстан).
 
В дуэте с узбекским теннисистом Санжаром Файзиевым Манафов по ходу турнира победил в четырех поединках, три из которых на супер тай-брейках.
 
Отметим, что в 2019 году Манафов уже побеждал на турнире с призовым фондом в 15 тысяч долларов Шарм-эль-Шейхе. На данный момент он занимает 197 позицию в парном рейтинге ATP (личный рекорд – 162 позиция).
 
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Источник — Sport.ua

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