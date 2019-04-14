Манафов выиграл парный турнир ITF

25-летний украинский теннисист Владислав Манафов стал победителем 25-тысячника ITF в Шымкенте (Казахстан).
В дуэте с узбекским теннисистом Санжаром Файзиевым Манафов по ходу турнира победил в четырех поединках, три из которых на супер тай-брейках.
Отметим, что в 2019 году Манафов уже побеждал на турнире с призовым фондом в 15 тысяч долларов Шарм-эль-Шейхе. На данный момент он занимает 197 позицию в парном рейтинге ATP (личный рекорд – 162 позиция).
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Источник — Sport.ua
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