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Стаховский проиграл в финале крупного челленджера в Тайбэе

Украинский теннисист в двух сетах уступил Деннису Новаку из Австрии

  • 14.04.2019 12:01
  • 715 просмотров
  • 2 комментария
Стаховский проиграл в финале крупного челленджера в Тайбэе
© Taiwan Santaizi Challenger. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) уступил в финале крупного челленджера на Тайване. В финальном поединке 33-летний украинец в двух сетах проиграл австрийскому теннисисту Деннису Новаку (№156 ATP).
 
Тайбэй. Финал
Сергей Стаховский (Украина) – Деннис Новак (Австрия) – 2:6, 4:6
 
Напомним, предыдущий раз Стаховский играл в финале турнира такого уровня в британском Илкли летом 2018 года, где победил, получив wild card на Уимблдон.
 
Выход в финал турнира на Тайване позволит Сергею с понедельника подняться на 115-е место в мировом рейтинге. Деннис Новак поднимется на 122-е место в мировой классификации.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    relax-1984
      relax-1984, 14.04.2019 12:32
    +1
    "в финале крупного челленджера" ))) зато звучить ))) але всеодно "а Сірьожка маладєц" )
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.04.2019 12:03
    +2
    Шкода. Щиколотка. А як неідеальне фізичне самопочуття, то й перша подача не йде. Але Серьога все одно молодець!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 14.04.2019 12:03
    +2
    Шкода. Щиколотка. А як неідеальне фізичне самопочуття, то й перша подача не йде. Але Серьога все одно молодець!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 14.04.2019 12:32
    +1
    "в финале крупного челленджера" ))) зато звучить ))) але всеодно "а Сірьожка маладєц" )
    Ссылка
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