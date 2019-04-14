Стаховский проиграл в финале крупного челленджера в Тайбэе

Украинский теннисист Сергей Стаховский (№124 ATP) уступил в финале крупного челленджера на Тайване. В финальном поединке 33-летний украинец в двух сетах проиграл австрийскому теннисисту Деннису Новаку (№156 ATP).

Тайбэй. Финал

Сергей Стаховский (Украина) – Деннис Новак (Австрия) – 2:6, 4:6

Напомним, предыдущий раз Стаховский играл в финале турнира такого уровня в британском Илкли летом 2018 года, где победил, получив wild card на Уимблдон.

Выход в финал турнира на Тайване позволит Сергею с понедельника подняться на 115-е место в мировом рейтинге. Деннис Новак поднимется на 122-е место в мировой классификации.