Стамбул. Янчук и Познихиренко прекратили борьбу на турнире

Украинские теннисистки Анна Познихиренко (№345 WTA) и Ольга Янчук (№312 WTA) не смогли выйти в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Турции.
В матче второго раунда 25-летняя Познихиренко получила две баранки от первой сеяной россиянки Виталии Дьяченко (№95 WTA), а 24-летняя Янчук снялась по ходу второго сета в матче с Ралукой Георгианой Сербан из Кипра (№208 WTA).
Стамбул. Второй круг
Ольга Янчук (Украина) – Ралука Георгиана Сербан (Кипр) – 1:6, 0:3 (отказ)
Анна Познихиренко – Виталия Дьяченко (Россия) – 0:6, 0:6
Сербан и Дьяченко встретятся в четвертьфинале.
Напомним, в первом круге Янчук обыграла Ипек Оз из Турции, а Познихиренко – Ивану Попович из Австралии.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.