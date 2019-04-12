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Стамбул. Янчук и Познихиренко прекратили борьбу на турнире

Украинские теннисистки проиграли матчи второго круга

  • 12.04.2019 14:39
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Стамбул. Янчук и Познихиренко прекратили борьбу на турнире
© БТУ. Ольга Янчук
Украинские теннисистки Анна Познихиренко (№345 WTA) и Ольга Янчук (№312 WTA) не смогли выйти в четвертьфинал 60-тысячника ITF в Турции.
 
В матче второго раунда 25-летняя Познихиренко получила две баранки от первой сеяной россиянки Виталии Дьяченко (№95 WTA), а 24-летняя Янчук снялась по ходу второго сета в матче с Ралукой Георгианой Сербан из Кипра (№208 WTA).
 
Стамбул. Второй круг
Ольга Янчук (Украина) – Ралука Георгиана Сербан (Кипр) – 1:6, 0:3 (отказ)
Анна Познихиренко – Виталия Дьяченко (Россия) – 0:6, 0:6
 
Сербан и Дьяченко встретятся в четвертьфинале.
 
Напомним, в первом круге Янчук обыграла Ипек Оз из Турции, а Познихиренко – Ивану Попович из Австралии.
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Источник — Sport.ua

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