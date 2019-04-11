Стамбул. Янчук одержала победу в первом круге

Украинская теннисистка Ольга Янчук (№312 WTA) вышла во второй круг хардового 60-тысячника ITF в Турции. В матче первого раунда 24-летняя украинка в двух сетах переиграла турчанку Ипек Оз (№731 WTA), которая получила от организаторов wild card.

Стамбул. Первый круг

Ольга Янчук (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 6:2, 7:5

В матче второго круга Ольга сыграет против победительницы матча Ралука Георгиана Сербан (Кипр) – Пемра Озген (Турция).

Также в основе турнира в Стамбуле сыграет Анна Познихиренко.