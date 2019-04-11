Стамбул. Янчук одержала победу в первом круге

Украинская теннисистка Ольга Янчук (№312 WTA) вышла во второй круг хардового 60-тысячника ITF в Турции. В матче первого раунда 24-летняя украинка в двух сетах переиграла турчанку Ипек Оз (№731 WTA), которая получила от организаторов wild card.
Стамбул. Первый круг
Ольга Янчук (Украина) – Ипек Оз (Турция) – 6:2, 7:5
В матче второго круга Ольга сыграет против победительницы матча Ралука Георгиана Сербан (Кипр) – Пемра Озген (Турция).
Также в основе турнира в Стамбуле сыграет Анна Познихиренко.
Отметим, в 2018 году Янчук выиграла 25-тысячника ITF в Варшаве.
Источник — Sport.ua
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