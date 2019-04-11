Стамбул. Познихиренко начинает турнир с победы

25-летняя украинская теннисистка Анна Познихиренко победила в стартовом матче хардового турнира ITF в Турции. В первом круге Познихиренко обыграла представительницу Австралии Ивану Попович.
Стамбул. Первый круг
Анна Познихиренко (Украина) – Ивана Попович (Австралия) – 6:4, 6:4
Во втором круге Познихиренко сыграет с россиянкой Виталией Дятченко.
Источник — Sport.ua
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