Обидуш. Шошина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка Анастасия Шошина (№583 WTA) вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Португалии. В матче второго круга 21-летняя украинка в двух сетах переиграла Вивиан Хайзен из Германии (№444 WTA).
Обидуш. Второй круг
Анастасия Шошина (Украина) – Вивиан Хайзен (Германия) – 6:1, 6:3
В матче 1/4 финала Шошину ждет встреча против победительницы матча София Шапатава (Грузия) – Роми Кельзер (Германия).
Отметим, что в предыдущем раунде Анастасия в трех сетах одолела Кэти Данн из Великобритании.
Напомним, в 2018 году Шошина выиграла четыре 15-тысячника в одиночном разряде и два в парном.
Источник — Sport.ua
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