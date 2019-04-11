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Обидуш. Шошина вышла в четвертьфинал

Украинская теннисистка обыграла Вивиан Хайзен из Германии

  • 11.04.2019 13:45
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Обидуш. Шошина вышла в четвертьфинал
© ITF. Анастасия Шошина
Украинская теннисистка Анастасия Шошина (№583 WTA) вышла в четвертьфинал 25-тысячника ITF в Португалии. В матче второго круга 21-летняя украинка в двух сетах переиграла Вивиан Хайзен из Германии (№444 WTA).
 
Обидуш. Второй круг
Анастасия Шошина (Украина) – Вивиан Хайзен (Германия) –  6:1, 6:3
 
 
В матче 1/4 финала Шошину ждет встреча против победительницы матча София Шапатава (Грузия) – Роми Кельзер (Германия).
 
Отметим, что в предыдущем раунде Анастасия в трех сетах одолела Кэти Данн из Великобритании.
 
Напомним, в 2018 году Шошина выиграла четыре 15-тысячника в одиночном разряде и два в парном.
 
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Источник — Sport.ua

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