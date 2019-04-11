Обидуш. Шошина вышла в четвертьфинал

15:10 — jekаfunny

Исмаили кулаком ударил Бурду в челюсть и получил.... два мачта, в Европе тоже бы так было ?

15:04 — _NATSGUL_

Диегу Косту на 8 матчей приговорили, за то, что обматерил и схватил арбитра за руку, а тут Гарма...

15:03 — Леха Аксютенко

Я приму ставку

15:00 — jekаfunny

готов на это пару сот баксов поставить ?

14:59 — Ukraine

Гарна новина В дубль його, або Волинь. Вірю в те що ДК займе 3 місце