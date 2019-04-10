Обидуш. Шошина стартовала с победы над шестой сеяной

Украинская теннисистка Анастасия Шошина вышла во второй круг 25-тысячника ITF в Португалии. На старте соревнований 21-летняя украинка в трех сетах переиграла шестую сеяную Кэти Данн из Великобритании.
Обидуш. Первый круг
Анастасия Шошина (Украина) – Кэти Данн (Великобритания) – 1:6, 6:2, 6:3
Отметим, что в следующем раунде Анастасия сразится с Вивиан Хайзен из Германии.
Напомним, в 2018 году Шошина выиграла четыре 15-тысячника в одиночном разряде и два в парном.
Источник — Sport.ua
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