Обидуш. Шошина стартовала с победы над шестой сеяной

Не разу не слышал что бы Володя предлагал ему бой, наоборот как раз помню, перед боем Кличко - Дж...

Да Зинченко не хватало, а еще Сане и Де Брюйне, не понятно почему Гвардиола до последнего держал ...

09:50 — asmilan1899

Правда у Аякса и ПСВ в чемпионате равное кол-во очков и никакого матча в запасе нет, но это мело...

09:36 — bzzzzz

изи для Аякса. Пусть Юве готовится, это вам не в автобусные игры с Атлетико играть.