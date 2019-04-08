ВИДЕО. Как Мэдисон Киз выиграла первый турнир с лета 2017 года

Американская теннисистка Мэдисон Киз стала победительницей турнира категории Премьер в Чарльстоне. В финальном матче 24-летняя спортсменка в двух сетах одолела экс-первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки.
Отметим, что это четвертый титул в карьере Киз, что любопытно все они были выиграны на турнирах серии Премьер. Впервые Мэдисон выиграла турнир на грунте.
Источник — Sport.ua
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