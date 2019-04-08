ВИДЕО. Как Мэдисон Киз выиграла первый турнир с лета 2017 года

Навіть у такого жосткого гравця як Степаненко немає стільки червоних карток за карьєру,скільки їх...

Вылетел с 1/4 финала, а фантазирует о финале.

10:09 — kvlad200760

Як на мене то питання не в другій жовтій,а в першій!За що? Бо точно не за розмови,після матчу дем...

10:03 — kvlad200760

Один з тих небагатьох матчів коли не стільки Шахтар виграв як Динамо програло.Раніше навіть у про...

10:03 — dgurkis

Хватит уже сраться. Отрезками играли, но в Европа соснули бы обе. Бо там судья не свистят ктк у н...