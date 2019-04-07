WTA Чарльстон. Мэдисон Киз выиграла финал у Каролин Возняцки

24-летняя американка Мэдисон Киз (18-й номер рейтинга) стала победительницей представительного турнира WTA в Чарльстоне, обыграв в финале датчанку Каролин Возняцки (13-я ракетка мира). Поединок завершился в двух сетах, причем в первом потребовался тай-брейк. Это 4-й титул WTA для американки в ее карьере.
WTA Чарльстон. Финал.
Мэдисон Киз (США) – Каролин Возняцки (Дания) – 7:6 (7:5), 6:3.
Источник — Sport.ua
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