Козлова не выступит в Лугано

А тем временем Марта прекратила работу с Брычеком. Ану-ка как спорт.уа оперативно эту бомбу подас...

Там Марс в опозиції до Сатурна, чи що? )) Жартую, на астрології не розуміюсь. Але спочатку Леся, ...

13:22 — Dyadya_Vova

Какая еще концепция у дранника? Просто включил главного типа "Я решаю, иди нафиг со своими бразил...

13:00 — zac1310

Кто? И о чём?

12:59 — zac1310

Это выбор инчас, там с ними считаются, их спросили, что важнее, титулы, или чтоб все игроки были ...