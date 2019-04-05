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Козлова не выступит в Лугано

Украинская теннисистка снялась с турнира в Лугано

  • 05.04.2019 12:56
  • 211 просмотров
  • 2 комментария
Козлова не выступит в Лугано
© Neal Trousdale. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова была заявлена на квалификацию турнира в Лугано. Однако в итоге 99-я ракетка мира отказалась от участия в турнире.

Таким образом, следующим турниром Козловой будет TEB BNP Paribas Istanbul Cup, который стартует 22 апреля.

Ранее Козлова вылетела с турнира в Чарльстоне.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 05.04.2019 13:33
    0
    relax-1984, 05.04.2019 13:25
    А тем временем Марта прекратила работу с Брычеком. Ану-ка как спорт.уа оперативно эту бомбу подаст? )
    Там Марс в опозиції до Сатурна, чи що? )) Жартую, на астрології не розуміюсь. Але спочатку Леся, відразу ж Марта... Аби їм тільки обом на користь. Вірю в це. А там, дивись, Марта мотивацію і натхнення знайде. Давай, Мартусю, ми скучили за тобою!
    Катруся наша, сподіваюсь, без травм. Перепочити - і в бій!
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 05.04.2019 13:25
    +1
    А тем временем Марта прекратила работу с Брычеком. Ану-ка как спорт.уа оперативно эту бомбу подаст? )
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 05.04.2019 13:25
    +1
    А тем временем Марта прекратила работу с Брычеком. Ану-ка как спорт.уа оперативно эту бомбу подаст? )
    Ссылка
    Elis
      Elis, 05.04.2019 13:33
    0
    relax-1984, 05.04.2019 13:25
    А тем временем Марта прекратила работу с Брычеком. Ану-ка как спорт.уа оперативно эту бомбу подаст? )
    Там Марс в опозиції до Сатурна, чи що? )) Жартую, на астрології не розуміюсь. Але спочатку Леся, відразу ж Марта... Аби їм тільки обом на користь. Вірю в це. А там, дивись, Марта мотивацію і натхнення знайде. Давай, Мартусю, ми скучили за тобою!
    Катруся наша, сподіваюсь, без травм. Перепочити - і в бій!
    Ссылка
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