Козлова не выступит в Лугано

Украинская теннисистка Катерина Козлова была заявлена на квалификацию турнира в Лугано. Однако в итоге 99-я ракетка мира отказалась от участия в турнире.
Таким образом, следующим турниром Козловой будет TEB BNP Paribas Istanbul Cup, который стартует 22 апреля.
Ранее Козлова вылетела с турнира в Чарльстоне.
Источник — Большой теннис Украины
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Катруся наша, сподіваюсь, без травм. Перепочити - і в бій!
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