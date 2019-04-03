Чарльстон. Козлова в трех сетах проиграла Соболенко

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) проиграла матч второго раунда одиночного разряда на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне. 25-летняя украинка уступила Арине Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
Чарльстон. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 3:6, 3:6
Это была вторая очная встреча девушек, обе завершили победой теннисистки из Беларуси.
Соболенко сыграет в третьем круге с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико (№63 WTA).
Напомним, в первом круге Козлова, которая начинала свой путь в квалификации, обыграла Кристину Плишкову из Чехии.
Источник — Sport.ua
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