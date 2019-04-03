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Чарльстон. Козлова в трех сетах проиграла Соболенко

Украинка выграла первую партию, но в итоге не смогла одолеть десятую ракетку мира

  • 03.04.2019 20:35
  • 778 просмотров
  • 5 комментариев
Чарльстон. Козлова в трех сетах проиграла Соболенко
© Neal Trousdale. Катерина Козлова
Украинская теннисистка Катерина Козлова (№99 WTA) проиграла матч второго раунда одиночного разряда на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне. 25-летняя украинка уступила Арине Соболенко из Беларуси (№10 WTA).
 
Чарльстон. Второй круг
Катерина Козлова (Украина) – Арина Соболенко (Беларусь) – 6:3, 3:6, 3:6
 
 
Это была вторая очная встреча девушек, обе завершили победой теннисистки из Беларуси.
 
Соболенко сыграет в третьем круге с Моникой Пуиг из Пуэрто-Рико (№63 WTA).
 
Напомним, в первом круге Козлова, которая начинала свой путь в квалификации, обыграла Кристину Плишкову из Чехии.
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 03.04.2019 21:08
    +2
    Elis, 03.04.2019 20:50
    Вітаю з перемогою. Може, якраз ще розіграється. Зробить роботу над помилками
    Очень много ошибок допускает, Пуиг все же олимпийская чемпионка и Соболенко скоро вылетит из топ-20 с такой подачей и игрой. А Козлова с такой игрой скоро войдет в топ-50.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 03.04.2019 20:57
    +2
    Єх Катя... Вона, випадкова у нас не лідер по поразкам після виграного першого сету?
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2019 20:52
    +4
    Але ж цікаво, таке собі маленьке дежавю в третьому сеті. В першому Сабалєнка точно так само з 1:5 до 3:6 доводила. Катя вирішила повторити здобуток Але молодець, що боролась.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2019 20:50
    +1
    Игорь Келбас, 03.04.2019 20:40
    Дальше с такой игрой и Соболенко нечего делать: слишком заигралась в паре...
    Вітаю з перемогою. Може, якраз ще розіграється. Зробить роботу над помилками
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 03.04.2019 20:40
    +2
    Дальше с такой игрой и Соболенко нечего делать: слишком заигралась в паре...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2019 20:52
    +4
    Але ж цікаво, таке собі маленьке дежавю в третьому сеті. В першому Сабалєнка точно так само з 1:5 до 3:6 доводила. Катя вирішила повторити здобуток Але молодець, що боролась.
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 03.04.2019 21:08
    +2
    Elis, 03.04.2019 20:50
    Вітаю з перемогою. Може, якраз ще розіграється. Зробить роботу над помилками
    Очень много ошибок допускает, Пуиг все же олимпийская чемпионка и Соболенко скоро вылетит из топ-20 с такой подачей и игрой. А Козлова с такой игрой скоро войдет в топ-50.
    Ссылка
    relax-1984
      relax-1984, 03.04.2019 20:57
    +2
    Єх Катя... Вона, випадкова у нас не лідер по поразкам після виграного першого сету?
    Ссылка
    Игорь Келбас
      Игорь Келбас, 03.04.2019 20:40
    +2
    Дальше с такой игрой и Соболенко нечего делать: слишком заигралась в паре...
    Ссылка
    Elis
      Elis, 03.04.2019 20:50
    +1
    Игорь Келбас, 03.04.2019 20:40
    Дальше с такой игрой и Соболенко нечего делать: слишком заигралась в паре...
    Вітаю з перемогою. Може, якраз ще розіграється. Зробить роботу над помилками
    Ссылка
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