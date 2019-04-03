Чарльстон. Козлова в трех сетах проиграла Соболенко

21:28 — Виталий Манько

Только,что со стадиона... Честно говоря люди уходили - плевались.. Какой там суперкамбек ..Заря...

21:25 — «ФФУ – М а ф і я!»

У вечно придурковатого их штук 5. Там у него еще Надюха какая то, тоже с то й же оперы

21:21 — Вова Путин

конкретно в чем позорище? ваши доводы,я готов их выслушать,но они должны быть подкреплены фактам...

21:20 — «ФФУ – М а ф і я!»

Осень сомневаюсь. Щас оно создаст себе еще пару аккаунтов