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Леся ЦУРЕНКО: «Решила сосредоточиться на крупных турнирах»

Украинская теннисистка - о ближайших планах

  • 03.04.2019 15:57
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Леся ЦУРЕНКО: «Решила сосредоточиться на крупных турнирах»
© btu.org.ua

Украинская теннисистка Леся Цуренко рассказала о своей травме, а также дальнейших планах и турнире в Акапулько.

«Как вы уже знаете - я пропускаю турнир в Чарльстоне. Сначала думала, что повреждение совсем незначительное, и надо только отдохнуть 2-3 дня, однако рука заболела, когда в Майами я начала играть детским мячом. В городе после того, как снялась с турнира, осталась подольше именно для того, чтобы получше подготовиться к Чарльстону, но теперь решила вернуться в Киев для полноценного восстановления».

«Хотела бы также прокомментировать решение не ехать в Акапулько, ведь меня об этом достаточно много людей спрашивали в соцсетях. Это решение далось мне совсем не просто, потому что турнир в Акапулько - в принципе мой любимый турнир. К тому же, я там дважды подряд побеждала. И в силу климатических особенностей города, меня этот турнир всегда изнурял. Я чувствовала большую усталость после него. В этот раз решила прежде всего сосредоточиться на более крупных турнирах. Думаю, что поступила правильно».

«Следующими соревнованиями для меня должны стать Штутгарт, Мадрид, Рим и Париж. Но пока я достаточно долго побуду в Киеве и увидим, как все сложится. Спасибо всем, кто поддерживает меня», - рассказала Цуренко.

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Источник — Большой теннис Украины

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