Леся ЦУРЕНКО: «Была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне»

Леся Цуренко прокомментировала свое снятие с турнира в Чарльстоне:

«К сожалению, из-за продолжительной травмы правой руки я была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне, вернуться домой, пройти период восстановления и подготовки к грунтовой части сезона. Уже скучаю за игрой в теннис».