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Леся ЦУРЕНКО: «Была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне»

Украинка объяснила свой отказ от участия в турнире в Чарльстоне

  • 30.03.2019 17:54
  • 461 просмотр
  • 2 комментария
Леся ЦУРЕНКО: «Была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне»
© WTA. Леся Цуренко

Леся Цуренко прокомментировала свое снятие с турнира в Чарльстоне:

«К сожалению, из-за продолжительной травмы правой руки я была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне, вернуться домой, пройти период восстановления и подготовки к грунтовой части сезона. Уже скучаю за игрой в теннис».

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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    buryi48
      buryi48, 30.03.2019 18:30
    0
    ЗДОРОВ*Я І РАДОСТІ !!!
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 30.03.2019 18:06
    0
    Главное не заканчивай как Саша Долгополов! Такой же техничный и талантливый. Ему всегда чего-то не хватало: то желания, то здоровья.
    Ссылка
    buryi48
      buryi48, 30.03.2019 18:30
    0
    ЗДОРОВ*Я І РАДОСТІ !!!
    Ссылка
    Алина Бабенко
      Алина Бабенко, 30.03.2019 18:06
    0
    Главное не заканчивай как Саша Долгополов! Такой же техничный и талантливый. Ему всегда чего-то не хватало: то желания, то здоровья.
    Ссылка
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