Леся ЦУРЕНКО: «Была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне»

Леся Цуренко прокомментировала свое снятие с турнира в Чарльстоне:
«К сожалению, из-за продолжительной травмы правой руки я была вынуждена сняться с турнира в Чарльстоне, вернуться домой, пройти период восстановления и подготовки к грунтовой части сезона. Уже скучаю за игрой в теннис».
Источник — Twitter
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.