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Цуренко не сыграет в Чарльстоне

Вторая ракетка Украины приняла решение сняться с грунтового Премьера

  • 28.03.2019 20:45
  • 643 просмотра
  • 3 комментария
Цуренко не сыграет в Чарльстоне
© WTA. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение пропустить грунтовый турнир серии WTA Premier в Чарльстоне, стартующий со следующей недели.
 
Напомним, на прошлой неделе Цуренко снялась с турнира Premier Mandatory Miami Open из-за травмы правой руки, после чего осталась во Флориде и продолжила восстановление и тренировки на грунтовых кортах. Тем не менее, сегодня украинка приняла решение отказаться от участия и на турнире в Чарльстоне, и ее место в основной сетке займет бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр.
 
Ранее стало известно, что соревнования в Монтеррее, которые будут проходить параллельно на следующей неделе, пропустит Даяна Ястремская.
 
Таким образом, до турниров в Штутгарте и Стамбуле (начиная с 22 апреля - прим.) Свитолина, Цуренко и Ястремская нигде выступать не будут.
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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    Vladdal
      Vladdal, 28.03.2019 21:35
    0
    Я расстроен и не скрываю этого. Не играют все три ведущие теннисистки... Чёрт, месяц без наших... Тоска зелёная.
    Ссылка
    Elis
      Elis, 28.03.2019 21:17
    -1
    Міцного здоров'я вам, дівчата! З нетерпінням чекаємо вас на кортах! Головне - здорових!
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    Ярослав Морозович, 28.03.2019 21:03
    +1
    Скучнувато без наших
    Ссылка
    Ярослав Морозович
    Ярослав Морозович, 28.03.2019 21:03
    +1
    Скучнувато без наших
    Ссылка
    Vladdal
      Vladdal, 28.03.2019 21:35
    0
    Я расстроен и не скрываю этого. Не играют все три ведущие теннисистки... Чёрт, месяц без наших... Тоска зелёная.
    Ссылка
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