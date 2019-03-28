Цуренко не сыграет в Чарльстоне

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко приняла решение пропустить грунтовый турнир серии WTA Premier в Чарльстоне, стартующий со следующей недели.
Напомним, на прошлой неделе Цуренко снялась с турнира Premier Mandatory Miami Open из-за травмы правой руки, после чего осталась во Флориде и продолжила восстановление и тренировки на грунтовых кортах. Тем не менее, сегодня украинка приняла решение отказаться от участия и на турнире в Чарльстоне, и ее место в основной сетке займет бельгийская теннисистка Исалин Бонавентюр.
Ранее стало известно, что соревнования в Монтеррее, которые будут проходить параллельно на следующей неделе, пропустит Даяна Ястремская.
Таким образом, до турниров в Штутгарте и Стамбуле (начиная с 22 апреля - прим.) Свитолина, Цуренко и Ястремская нигде выступать не будут.
Источник — Большой теннис Украины
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