Ястремская пропустит турнир в Монтеррее

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с хардового турнира серии International в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщила спортсменка в Instagram.
«Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтерей.
Моя любимая Одесса, жди меня. Скоро буду дома», - написала Ястремская.
Турнир в Мексике состоится с 1 по 7 апреля 2019 года.
Источник — Instagram
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