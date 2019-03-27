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Ястремская пропустит турнир в Монтеррее

Украинка подхватила вирусную инфекцию

  • 27.03.2019 17:34
  • 505 просмотров
  • 1 комментарий
Ястремская пропустит турнир в Монтеррее
© Jimmie48 Photography. Даяна Ястремская
Третья ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с хардового турнира серии International в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщила спортсменка в Instagram.
 
«Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтерей.
 
Моя любимая Одесса, жди меня. Скоро буду дома», - написала Ястремская.
 
Турнир в Мексике состоится с 1 по 7 апреля 2019 года. 
 
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Источник — Instagram

(1 голос)

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Комментарии
    Elis
      Elis, 27.03.2019 18:32
    0
    Одужуй, Даяно! Чекаємо на кортах! Сумуємо за твоєю гарною грою!
    Ссылка
    Elis
      Elis, 27.03.2019 18:32
    0
    Одужуй, Даяно! Чекаємо на кортах! Сумуємо за твоєю гарною грою!
    Ссылка
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