Ястремская пропустит турнир в Монтеррее

Третья ракетка Украины Даяна Ястремская снялась с хардового турнира серии International в Монтеррее (Мексика). Об этом сообщила спортсменка в Instagram.

«Спасибо, Майами! Не тот результат, на который я рассчитывала, учитывая, что, к сожалению, из-за вирусной инфекции я вынуждена пропустить Монтерей.

Моя любимая Одесса, жди меня. Скоро буду дома», - написала Ястремская.