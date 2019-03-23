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Леся Цуренко снялась с турнира в Майами

Украинская теннисистка не сыграет поединок против Мисаки Дои

  • 23.03.2019 02:03
  • 745 просмотров
  • 4 комментария
Леся Цуренко снялась с турнира в Майами
© WTA. Леся Цуренко
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) снялась с турнира в Майами. Причина: травма правой руки.
 
Напомним, Леся должна была сыграть сегодня ночью поединок второго круга против японки Мисаки Дои (№112 WTA).
 
Теперь ее заменит лаки-лузер, которым стала Полона Херцог. Ранее 28-летняя словенка проиграла финал квалификации Лауре Зигемунд из Германии.
 
Отметим, что во втором круге сыграет Элина Свитолина.
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Источник — Twitter

(1 голос)

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Комментарии
    VoOne1983
    VoOne1983, 23.03.2019 02:22
    +2
    Це піпец вони вже грають, а коментаторша до сих пір не вкурсі. Жесть
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 23.03.2019 02:20
    +2
    Цікаво, коли розминка закінчиться в на табло з‘явиться Герцог, вона хоч тоді догадається, що то не Леся
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 23.03.2019 02:19
    +2
    Це просто ржач. Я не можу. Дивлюсь наживо корт8 де Леся мала грати, Вийшла Герцог і Доі, а коментаторша походу не вкурсі і продовжує розповідати про Лесю в її результати
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.03.2019 02:09
    +4
    Ахринеть (((((((((((((( И так всю карьеру, как же жаль её ((((
    Ссылка
    relax-1984
    online
      relax-1984, 23.03.2019 02:09
    +4
    Ахринеть (((((((((((((( И так всю карьеру, как же жаль её ((((
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 23.03.2019 02:22
    +2
    Це піпец вони вже грають, а коментаторша до сих пір не вкурсі. Жесть
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 23.03.2019 02:20
    +2
    Цікаво, коли розминка закінчиться в на табло з‘явиться Герцог, вона хоч тоді догадається, що то не Леся
    Ссылка
    VoOne1983
    VoOne1983, 23.03.2019 02:19
    +2
    Це просто ржач. Я не можу. Дивлюсь наживо корт8 де Леся мала грати, Вийшла Герцог і Доі, а коментаторша походу не вкурсі і продовжує розповідати про Лесю в її результати
    Ссылка
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