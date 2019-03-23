Леся Цуренко снялась с турнира в Майами

Упс ((( Тепер хоч би Еліна не знялась через коліно. Нічка все одна вже тю-тю...

Перед суперечкою із суддею з усієї дурі мяч запустила в сторону суперниці, між розіграшами, під ч...

Лучший матч Пятова за последние лет 10...Ктото в коментах писал лучше бы Лунин вышел....а Шева вз...

ПЯТОВ ПРОСТО КУМИР НА ПИКЕ КАРЬЕРЫ))

02:22 — VoOne1983

Це піпец вони вже грають, а коментаторша до сих пір не вкурсі. Жесть

02:20 — VoOne1983

Цікаво, коли розминка закінчиться в на табло з‘явиться Герцог, вона хоч тоді догадається, що то н...

02:19 — VoOne1983

Це просто ржач. Я не можу. Дивлюсь наживо корт8 де Леся мала грати, Вийшла Герцог і Доі, а комент...