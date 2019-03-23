Леся Цуренко снялась с турнира в Майами

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№28 WTA) снялась с турнира в Майами. Причина: травма правой руки.
Напомним, Леся должна была сыграть сегодня ночью поединок второго круга против японки Мисаки Дои (№112 WTA).
Теперь ее заменит лаки-лузер, которым стала Полона Херцог. Ранее 28-летняя словенка проиграла финал квалификации Лауре Зигемунд из Германии.
Отметим, что во втором круге сыграет Элина Свитолина.
Источник — Twitter
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