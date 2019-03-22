Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
Встреча против китаянки Ван Яфань (№50 WTA) пройдет шестым запуском на арене Бутча Бухгольца. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
Интересующий нас поединок пройдет после матча ATP Гвидо Андреоцци – Фабио Фоньини.
Путь на турнире
|Стадия
|Свитолина
|Яфань
|1-й круг
|-
|Младенович (6:3, 6:3) №68 WTA
Ранее девушки не встречались. Победительница матча в третьем круге встретится с Уитни Осигве или Даниэль Коллинз.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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