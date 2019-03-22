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Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Майами

  • 22.03.2019 13:23
  • 1064 просмотра
  • 1 комментарий
Элина Свитолина – Ван Яфань. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
В ночь с пятницы на субботу первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA) проведет матч второго круга хардового турнира серии Premier Mandatory в Майами.
 
Встреча против китаянки Ван Яфань (№50 WTA) пройдет шестым запуском на арене Бутча Бухгольца. Ориентировочное время начала матча – 00:30 по Киеву.
 
Интересующий нас поединок пройдет после матча ATP Гвидо Андреоцци – Фабио Фоньини.
 

Путь на турнире

Стадия  Свитолина     Яфань
1-й круг -   Младенович (6:3, 6:3) №68 WTA
 
Ранее девушки не встречались. Победительница матча в третьем круге встретится с Уитни Осигве или Даниэль Коллинз.
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Александр Черепанов
      Александр Черепанов, 22.03.2019 14:36
    -1
    Какие-то не очень хорошие предчувствия по поводу этого матча...Элина может проиграть сегодня.
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