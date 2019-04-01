Надежда Киченок – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Первого апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет матч первого раунда одиночного разряда против итальянки Мартины Тревизан (№159 WTA).
Поединок будет сыгран третьим запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
Интересующая встреча начнется после матча Мэнди Минелла – Анна Каролина Шмидлова.
Напомним, Надежда Киченок выступает преимущественно в парном разряде и не имеет одиночного рейтинга. На турнире в Чарльстоне она успешно преодолела квалификацию. Как и ее будущая соперница.
Победительница матча сыграет во втором круге с действующей чемпионкой Кики Бертенс из Нидерландов (№6 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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