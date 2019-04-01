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Надежда Киченок – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Чарльстоне

  • 01.04.2019 19:54
  • 514 просмотров
  • 1 комментарий
Надежда Киченок – Мартина Тревизан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
© ITF. Надежда Киченок
Первого апреля на турнире серии Премьер в американском Чарльстоне украинская теннисистка Надежда Киченок сыграет матч первого раунда одиночного разряда против итальянки Мартины Тревизан (№159 WTA).
 
Поединок будет сыгран третьим запуском на корте №4. Ориентировочное время начала матча – 20:30 по Киеву.
 
Интересующая встреча начнется после матча Мэнди Минелла – Анна Каролина Шмидлова.
 
 
Напомним, Надежда Киченок выступает преимущественно в парном разряде и не имеет одиночного рейтинга. На турнире в Чарльстоне она успешно преодолела квалификацию. Как и ее будущая соперница.
 
Победительница матча сыграет во втором круге с действующей чемпионкой Кики Бертенс из Нидерландов (№6 WTA).
 
 
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

 

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Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 01.04.2019 19:56
    0
    Хочеться вірити в краще, але скоріш за все, у Наді шансі майже немає...
    Ссылка
    Андрій Ванчак
      Андрій Ванчак, 01.04.2019 19:56
    0
    Хочеться вірити в краще, але скоріш за все, у Наді шансі майже немає...
    Ссылка
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