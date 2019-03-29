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Каролина ПЛИШКОВА: «Халеп могла сыграть лучше»

Чешская теннисистка – о выходе в финал турнира в Майами

  • 29.03.2019 15:59
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Каролина ПЛИШКОВА: «Халеп могла сыграть лучше»
© Miami Open. Каролина Плишкова
Чешская теннисистка Каролина Плишкова рассказала о победе в полуфинале турнира в Майами.
 
«Думаю, я отлично провела второй сет. Конечно, Халеп могла сыграть лучше. Наверное, она была расстроена после первого сета, который ей не удалось выиграть. Я выполнила несколько классных ударов и после брейка повернула игру в свою пользу.
 
Я довольна своим уровнем игры. Конечно, уверенность в себе мне очень помогает. Когда уже выиграл несколько матчей, лучше видишь мяч, не нужно это тренировать и вообще думать об этом. Всё зависит от количества сыгранных матчей».
 
В решающем матче Каролина сыграет против австралийки Эшли Барти.
 
«Я думаю, что у Барти совершенно другой стиль игры, чем у моих предыдущих соперниц. Она выполняет удары на вылет, использует резаный удар слева, у неё хорошая подача и она отлично передвигается по корту.
 
В этом матче всё будет зависеть не только от меня, как это было в большинстве случаев в предыдущих раундах. Мне необходимо быть готовой к тому, что она может хорошо играть, и знать, что я могу её обыграть», – сказала Плишкова.
 
Отметим, что победа в финале поднимет чешку на второе место в мировом рейтинге.
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Источник — Большой теннис Украины

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