Каролина ПЛИШКОВА: «Халеп могла сыграть лучше»

«Думаю, я отлично провела второй сет. Конечно, Халеп могла сыграть лучше. Наверное, она была расстроена после первого сета, который ей не удалось выиграть. Я выполнила несколько классных ударов и после брейка повернула игру в свою пользу.

Я довольна своим уровнем игры. Конечно, уверенность в себе мне очень помогает. Когда уже выиграл несколько матчей, лучше видишь мяч, не нужно это тренировать и вообще думать об этом. Всё зависит от количества сыгранных матчей».

В решающем матче Каролина сыграет против австралийки Эшли Барти.

«Я думаю, что у Барти совершенно другой стиль игры, чем у моих предыдущих соперниц. Она выполняет удары на вылет, использует резаный удар слева, у неё хорошая подача и она отлично передвигается по корту.

В этом матче всё будет зависеть не только от меня, как это было в большинстве случаев в предыдущих раундах. Мне необходимо быть готовой к тому, что она может хорошо играть, и знать, что я могу её обыграть», – сказала Плишкова.

Отметим, что победа в финале поднимет чешку на второе место в мировом рейтинге.