WTA Майами. Барти и Плишкова оспорят титул

В ночь с четверга на пятницу на престижном турнире серии Premier Mandatory в Майами прошли полуфинальные поединки у женщин.
WTA Майами. 1/2 финала
Анетт Контавейт (Эстония) – Эшли Барти (Австралия) - 3:6, 3:6
Симона Халеп (Румыния) – Каролина Плишкова (Чехия) - 5:7, 1:6
Финал.
Эшли Барти (Австралия) - Каролина Плишкова
Финал.
Эшли Барти (Австралия) - Каролина Плишкова
Напомним, победа Халеп в полуфинале вернула б ей титул первой ракетки мира, который сейчас принадлежит Наоми Осаке.
Источник — Sport.ua
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