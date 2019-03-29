WTA Майами. Барти и Плишкова оспорят титул

дурак ти. А який красивий гол?Удар з 40м? Навіть вас кобін може забити так. А пройти півкоманди с...

Ты слушал речь Президента Украины о потерянном потенциале в Донбассе с указанием %%? Как думаешь,...

08:45 — vismut58

У нас задекларирована свобода совести, как и веры со словом.Мы - демократическая страна. Или ты п...

08:39 — sokolyk

А будет ли это искренне? Будет ли это значить что-то для него, кроме как доказать что-то обществе...

08:32 — vismut58

Реакция кого? Нормальные "кузьмичи" нормально и воспримут всё. Он же не за сборную РФ выступает, ...