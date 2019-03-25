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ХАЛЕП: «Если Херцог продолжит так играть, то запросто войдет в Топ-20»

Румынская теннисистка поражена уровнем игры соперницы

  • 25.03.2019 18:45
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ХАЛЕП: «Если Херцог продолжит так играть, то запросто войдет в Топ-20»
© Jimmie48 Photography. Полона Херцог и Симона Халеп
Экс-первая ракетка мира Симона Халеп прокомментировала тяжелую победу в матче третьего круга турнира в Майами против 28-летней словенки Полоны Херцог (5:7, 7:6(1), 6:2).
 
«Было очень непросто. Матч проходил на очень, очень высоком уровне. Полона играла невероятно. Если она продолжит так играть, то она запросто войдет в Топ-20. Думаю, это был отличный матч для нас обеих, и я рада, что в итоге смогла одержать победу. Мне пришлось приложить много усилий.
 
В первых двух сетах она очень мощно подавала. Также она отлично действовала справа, слева, использовала резанные удары. Некоторые удары было очень трудно брать. Она не промахивалась, поэтому было очень сложно. Она показала очень высокий уровень тенниса», – сказала Халеп.
 
Дальше Симону ожидает встреча с американкой Винус Уильямс, которую она обыгрывала в последних трех очных матчах.
 
«Против неё всегда непросто играть. И то, что я выиграла у неё три последних матча, не говорит о том, что мне будет легче. Я мотивирована на победу. Я буду готовой к матчу и надеюсь, что на все 100%. Я буду верить, что у меня есть шанс выиграть, но всё равно буду держать концентрацию», – добавила румынская теннисистка.
 
Отметим, что Херцог попала в основную сетку как лаки-лузер вместо травмированной Леси Цуренко.
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Источник — Большой теннис Украины

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