Miami Open. Козлова сыграет с Никулеску в финале квалификации

Ранее Катерина Козлова уже вышла в финал квалификации хардового турнира Miami Open, обыграв китаянку Чжу Линь со счетом 0:6, 6:4, 6:2.
Соперница украинки определялась во встрече между Ларой Арруабареной-Весино и Моникой Никулеску.
Румынка одержала непростую победу в трех сетах 6:0, 2:6, 6:4. Матч продолжался 1 час и 59 минут.
Поединок между Козловой и Никулеску состоится завтра, 19 марта.
Источник — Sport.ua
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