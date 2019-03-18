Miami Open. Козлова сделала камбэк и выиграла матч квалификации

Украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла первый матч квалификации к основной сетке Miami Open.

Козлова по ходу матча уступала Чжу Линь из Китая 0:6, а также 0:2 во втором сете, но сумела отыграться и победить - 0:6, 6:4, 6:2.

Эта победа позволила Катерине выйти в финал квалификации, где она сыграет с победительницей пары Моника Никулеску - Лара Арруабаррена.

Ранее своих соперниц узнали другие украинки.