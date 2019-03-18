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Miami Open. Козлова сделала камбэк и выиграла матч квалификации

Украинка проявила характер в стартовом раунде квалифая

  • 18.03.2019 18:22
  • 1265 просмотров
  • 4 комментария
Miami Open. Козлова сделала камбэк и выиграла матч квалификации
© Jimmie48 Photography. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова выиграла первый матч квалификации к основной сетке Miami Open.

Козлова по ходу матча уступала Чжу Линь из Китая 0:6, а также 0:2 во втором сете, но сумела отыграться и победить - 0:6, 6:4, 6:2.

Эта победа позволила Катерине выйти в финал квалификации, где она сыграет с победительницей пары Моника Никулеску - Лара Арруабаррена.

Ранее своих соперниц узнали другие украинки.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Elis
    online
      Elis, 18.03.2019 19:01
    0
    Молодець, Катя! Дівчина з харррактером!
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 18.03.2019 18:52
    +2
    Сергей Богданов, 18.03.2019 18:36
    Молодец Катюша! Я к тому же влепил штукарь и не прогадал
    я надеюсь вы после первого сета поставили?
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 18.03.2019 18:36
    0
    Молодец Катюша! Я к тому же влепил штукарь и не прогадал
    Ссылка
    Сергей Соляник
    online
      Сергей Соляник, 18.03.2019 18:31
    +2
    Молодец! Так и надо дальше играть
    Ссылка
    Игорь Онищук
      Игорь Онищук, 18.03.2019 18:52
    +2
    Сергей Богданов, 18.03.2019 18:36
    Молодец Катюша! Я к тому же влепил штукарь и не прогадал
    я надеюсь вы после первого сета поставили?
    Ссылка
    Сергей Соляник
    online
      Сергей Соляник, 18.03.2019 18:31
    +2
    Молодец! Так и надо дальше играть
    Ссылка
    Elis
    online
      Elis, 18.03.2019 19:01
    0
    Молодець, Катя! Дівчина з харррактером!
    Ссылка
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 18.03.2019 18:36
    0
    Молодец Катюша! Я к тому же влепил штукарь и не прогадал
    Ссылка
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