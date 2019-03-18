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Майами. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

Ястремская начнет с россиянкой Александровой, Свитолина и Цуренко стартуют со сторого круга

  • 18.03.2019 00:51
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Майами. Украинские теннисистки узнали первых соперниц
© Miami open
Состоялась жеребьевка престижного турнира серии Premier Mandatory в Майами.
 
Катерина Козлова (№114 WTA), которая начнет борьбу в квалификации, в полуфинале отбора сыграет против 25-летней китаянки Чжу Линь (№95 WTA), которая посеянная под 16-м номером.
 
Даяна Ястремская (№37 WTA) в первом раунде основной сетки сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№59 WTA). Во втором круге победительница этого матча сыграет с Эшли Барти (№12 WTA).
 
Элина Свитолина (№6 WTA) и Леся Цуренко (№28 WTA) начнут соревнования со второго круга. Свитолина встретится с победительницей матча Кристина Младенович (№65 WTA) – Ван Яфань (№49 WTA). Цуренко сыграет против Синь Ю Ван (№303 WTA), которая получила вайлд кард, или победительницы квалификации.
 
Отметим, что Цуренко в третьем круге может снова встретиться с Симоной Халеп (№2 WTA), а Свитолина в четвертом – сыграть с Сереной Уильямс (№10 WTA).
 
 
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Источник — Sport.ua

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