Майами. Украинские теннисистки узнали первых соперниц

Состоялась жеребьевка престижного турнира серии Premier Mandatory в Майами.

Катерина Козлова (№114 WTA), которая начнет борьбу в квалификации, в полуфинале отбора сыграет против 25-летней китаянки Чжу Линь (№95 WTA), которая посеянная под 16-м номером.

Даяна Ястремская (№37 WTA) в первом раунде основной сетки сыграет против россиянки Екатерины Александровой (№59 WTA). Во втором круге победительница этого матча сыграет с Эшли Барти (№12 WTA).

Элина Свитолина (№6 WTA) и Леся Цуренко (№28 WTA) начнут соревнования со второго круга. Свитолина встретится с победительницей матча Кристина Младенович (№65 WTA) – Ван Яфань (№49 WTA). Цуренко сыграет против Синь Ю Ван (№303 WTA), которая получила вайлд кард, или победительницы квалификации.

Отметим, что Цуренко в третьем круге может снова встретиться с Симоной Халеп (№2 WTA), а Свитолина в четвертом – сыграть с Сереной Уильямс (№10 WTA).