Индиан-Уэллс. Тим стал вторым финалистом

Австриец Доминик Тим стал вторым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллс.
25-летний теннисист в матче 1/2 финала в трех сетах одолел канадца Милоша Раонича.
Индиан-Уэллс. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Милош Раонич (Канада) – 7:6(3), 6:7(3), 6:4
В финале австриец сыграет против Роджера Федерера, на матч с которым из-за травмы не вышел Рафаэль Надаль.
Для Тима это третий выход в финалы турниров категории Мастерс и первый – на хардовых кортах. Ранее он проиграл оба финальных поединка (Мадрид-2017 Надалю и Мадрид-2018 Звереву).
Отметим, что ранее лучшим достижением Доминика в Индиан-Уэллс был выход в 1/4 финала в 2017 году.
Источник — Sport.ua
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