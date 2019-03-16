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Индиан-Уэллс. Тим стал вторым финалистом

Австрийский теннисист в трех сетах обыграл Милоша Раонича из Канады

  • 16.03.2019 22:37
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Индиан-Уэллс. Тим стал вторым финалистом
© ATP. Доминик Тим
Австриец Доминик Тим стал вторым финалистом Мастерса в Индиан-Уэллс.
 
25-летний теннисист в матче 1/2 финала в трех сетах одолел канадца Милоша Раонича.
 
Индиан-Уэллс. Полуфинал
Доминик Тим (Австрия) – Милош Раонич (Канада) – 7:6(3), 6:7(3), 6:4
 
В финале австриец сыграет против Роджера Федерера, на матч с которым из-за травмы не вышел Рафаэль Надаль.
 
Для Тима это третий выход в финалы турниров категории Мастерс и первый – на хардовых кортах. Ранее он проиграл оба финальных поединка (Мадрид-2017 Надалю и Мадрид-2018 Звереву).
 
Отметим, что ранее лучшим достижением Доминика в Индиан-Уэллс был выход в 1/4 финала в 2017 году.
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Источник — Sport.ua

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