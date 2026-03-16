Янник Синнер отреагировал на первую за 20 лет победу итальянца в Формуле-1
Теннисист поздравил Кими Антонелли с победой в Китае
Янник Синнер поздравил своего соотечественника Кими Антонелли с исторической победой на Гран-при Китая во время своей триумфальной речи на турнире в Индиан-Уэллсе.
24-летний теннисист, который сам только что завоевал титул в США, признался, что является ярым поклонником Формулы-1 и невероятно горд видеть молодого итальянца на вершине мирового автоспорта. Синнер подчеркнул, что успех Антонелли сделал этот день по-настоящему особенным для всей Италии, поскольку возвращение национального флага на первую ступеньку подиума, впервые за 20 лет, является знаковым событием.
Кими Антонелли стал вторым самым молодым победителем Гран-при в истории, сумев превратить поул-позицию в свой дебютный триумф. Победа стала воплощением мечты для гонщика, который не смог сдержать слез радости после пересечения финишной линии.
«Это не имеет отношения к теннису, но это особенный день для Италии, потому что я большой фанат Формулы-1. То, что очень молодой итальянец Кими вернул Италию на вершину – это просто невероятно. Спасибо, Кими. Спасибо, Формула-1, и до встречи со всеми вами в следующем году».
Яннік Зіннер вигукує Кімі Антонеллі (перша перемога в гонці Формули-1 у Шанхаї вчора у 19 років) у своїй промові на честь IW,
автор u/Gambler_720 у формулі-1
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Страсти вокруг пенальти на «Арене-Львов»
Британец финишировал третьим в Китае