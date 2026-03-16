Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Авто/мото
  3. Новости авто/мото
  4. Янник Синнер отреагировал на первую за 20 лет победу итальянца в Формуле-1
Формула 1
16 марта 2026, 22:10 | Обновлено 16 марта 2026, 22:11
Янник Синнер отреагировал на первую за 20 лет победу итальянца в Формуле-1

Теннисист поздравил Кими Антонелли с победой в Китае

Getty Images/Global Images Ukraine

Янник Синнер поздравил своего соотечественника Кими Антонелли с исторической победой на Гран-при Китая во время своей триумфальной речи на турнире в Индиан-Уэллсе.

24-летний теннисист, который сам только что завоевал титул в США, признался, что является ярым поклонником Формулы-1 и невероятно горд видеть молодого итальянца на вершине мирового автоспорта. Синнер подчеркнул, что успех Антонелли сделал этот день по-настоящему особенным для всей Италии, поскольку возвращение национального флага на первую ступеньку подиума, впервые за 20 лет, является знаковым событием.

Кими Антонелли стал вторым самым молодым победителем Гран-при в истории, сумев превратить поул-позицию в свой дебютный триумф. Победа стала воплощением мечты для гонщика, который не смог сдержать слез радости после пересечения финишной линии.

«Это не имеет отношения к теннису, но это особенный день для Италии, потому что я большой фанат Формулы-1. То, что очень молодой итальянец Кими вернул Италию на вершину – это просто невероятно. Спасибо, Кими. Спасибо, Формула-1, и до встречи со всеми вами в следующем году».

Яннік Зіннер вигукує Кімі Антонеллі (перша перемога в гонці Формули-1 у Шанхаї вчора у 19 років) у своїй промові на честь IW,
автор u/Gambler_720 у формулі-1
По теме:
Андреа Кими Антонелли Янник Синнер Гран-при Китая Мерседес Формула-1 ATP Индиан-Уэллс
Александр Ляшецкий Источник: Motorsport
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-судья ФИФА оценил спорные моменты в игре Шахтера с Металлистом 1925
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем