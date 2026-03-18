ФОТО. Алькарас сделал татуировку в честь первого трофея на Aus Open

Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас сделал татуировку в честь первого трофея на Australian Open.

Испанец выложил серию фотографий в Instagram после турнира в Индиан-Уэллс, среди которых был снимок процесса создания тату.

У Карлитоса есть традиция делать татуировки, посвященные первым победам на турнирах Grand Slam.

В 2022-м он выиграл US Open , в 2023-м – Уимблдон, в 2024-м одержал победу на Ролан Гаррос. В 2026-м году – впервые стал чемпионом Australian Open и собрал карьерный Grand Slam.

На Мастерсе в Индиан-Уэллс Алькарас проиграл полуфинальный поединок нейтралу Даниилу Медведеву.

На турнире ATP 1000 в Майами испанец стартует со второго круга и может встретиться либо с Фабианом Марожаном, либо с Жоау Фонсекой.