ФОТО. Алькарас сделал татуировку в честь первого трофея на Aus Open
Первая ракетка мира подтвердил это, опубликовав фотографию процесса в Instagram
Первая ракетка мира, испанец Карлос Алькарас сделал татуировку в честь первого трофея на Australian Open.
Испанец выложил серию фотографий в Instagram после турнира в Индиан-Уэллс, среди которых был снимок процесса создания тату.
У Карлитоса есть традиция делать татуировки, посвященные первым победам на турнирах Grand Slam.
В 2022-м он выиграл US Open , в 2023-м – Уимблдон, в 2024-м одержал победу на Ролан Гаррос. В 2026-м году – впервые стал чемпионом Australian Open и собрал карьерный Grand Slam.
На Мастерсе в Индиан-Уэллс Алькарас проиграл полуфинальный поединок нейтралу Даниилу Медведеву.
На турнире ATP 1000 в Майами испанец стартует со второго круга и может встретиться либо с Фабианом Марожаном, либо с Жоау Фонсекой.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
