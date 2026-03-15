Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс
15 марта 2026, 02:20 | Обновлено 15 марта 2026, 02:57
Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первая ракетка мира проиграл поединок Даниилу Медведеву в матче 1/2 финала

Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл в полуфинальном поединке турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Карлос уступил нейтралу Даниилу Медведеву (ATP 11) в двух сетах за 1 час и 38 минут – 3:6, 6:7 (3:7).

В активе испанца – две подачи на вылет и 24 виннера, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.

Это было девятое очное противостояние игроков. Карлос по прежнему лидирует – 6:3.

В финальном поединке нейтрал встретиться со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Теннисисты играли между собой 15 раз. Янник лидирует – 8:7.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Даниил Медведев [11] – 3:6, 6:7 (3:7)

Карлос Алькарас – Даниил Медведев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Синнер впервые в карьере вышел в финал Мастерса в Индиан-Уэллс
Александр Зверев – Янник Синнер. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Алина Грушко
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Зачем Усику бой против Верховена?
Бокс | 14 марта 2026, 06:00 11
Зачем Усику бой против Верховена?
Зачем Усику бой против Верховена?

Противостояние не о наследии. А о чем?

Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футбол | 14 марта 2026, 09:23 18
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире
Футболиста Динамо хочет купить самый богатый клуб в мире

Михавко заинтересовал «Ньюкасл»

Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Теннис | 14.03.2026, 23:45
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Расписание и результаты матчей украинок на турнирах ITF на 09-15.03
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Футбол | 14.03.2026, 12:29
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
Пятов посоветовал Реброву вызвать в сборную Украины футболиста Динамо
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Футбол | 14.03.2026, 23:05
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
ВИДЕО. Бессмысленное интервью игрока УПЛ: на все вопросы – один ответ
Стюард #11
Буква Р в аббревиатуре ATP расшифрована... 
Синнер хоть и итальянец, но вынесет это болотное уебище... Без обезьяничества
Апсет. Иногда такое случается, вроде того как Синнер в прошлом году Бублику на траве проиграл.
Хоть и не долюбливаю "робота", но будем в финале болеть за итальянца. И за Рыбу вечером
Популярные новости
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
Суркис принял решение по Пономаренко после интереса из Ла Лиги
13.03.2026, 07:04 8
Футбол
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
Сетка плей-офф ЛК. Бисиклета и гандикап: на кого дальше может выйти Шахтер
13.03.2026, 06:23 5
Футбол
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
Владимир Кличко не послушался брата Виталия и допустил роковую ошибку
14.03.2026, 05:42 1
Бокс
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
В УАФ приняли решение по Балакину после скандала в игре Полесье – Динамо
13.03.2026, 07:40 28
Футбол
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
Таблица коэффициентов. Победа Шахтера приблизила Украину к двум оппонентам
14.03.2026, 05:55 26
Футбол
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
В ФИФА определили, кто должен заменить Иран на чемпионате мира
13.03.2026, 08:12 5
Футбол
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
Тайсон Фьюри разочаровал своим поступком в отношении Украины
13.03.2026, 00:02 10
Бокс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
Определена соперница Свитолиной в 1/2 финала супертурнира в Индиан-Уэллс
13.03.2026, 03:42 6
Теннис
