Алькарас проиграл. Определен второй финалист Мастерса в Индиан-Уэллс

Первый номер мирового рейтинга ATP, испанец Карлос Алькарас сенсационно проиграл в полуфинальном поединке турнира ATP 1000 в Индиан-Уэллс.

Карлос уступил нейтралу Даниилу Медведеву (ATP 11) в двух сетах за 1 час и 38 минут – 3:6, 6:7 (3:7).

В активе испанца – две подачи на вылет и 24 виннера, в пасиве – 30 невынужденных ошибок.

Это было девятое очное противостояние игроков. Карлос по прежнему лидирует – 6:3.

В финальном поединке нейтрал встретиться со второй ракеткой мира, итальянцем Янником Синнером. Теннисисты играли между собой 15 раз. Янник лидирует – 8:7.

ATP 1000 Индиан-Уэллс. Хард, 1/2 финала

