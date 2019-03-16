Индиан-Уэллс. Надаль снялся с полуфинала против Федерера

Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с полуфинального матча на Мастерсе в Индиан Уэллс, где он должен был встретится с Роджером Федерером.
Причиной такого решения стала травма колена, полученная в четвертьфинальном матче с россиянином Кареном Хачановым. Также испанец пропустит Мастерс в Майами и вернется на корт в Монте-Карло (15 апреля).
«На разминке сегодня почувствовал, что мое колено не позволит сыграть на том уровне, который мне нужен для участия в полуфинале», – сообщил Надаль.
Отметим, что впервые в историии противостояний Надаль – Федерер (38 матчей до этого) кто-то из теннисистов досрочно снимается перед или во время матча.
В финале Федерер сыграет с победителем матча Милош Раонич – Доминик Тим.
Источник — Sport.ua
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