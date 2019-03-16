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Индиан-Уэллс. Надаль снялся с полуфинала против Федерера

Впервые в истории противостояний испанца и швейцарца кто-то из них не выйдет на корт

  • 16.03.2019 20:20
  • 1034 просмотра
  • 2 комментария
Индиан-Уэллс. Надаль снялся с полуфинала против Федерера
© Tennis Channel. Рафаэль Надаль
Испанский теннисист Рафаэль Надаль принял решение сняться с полуфинального матча на Мастерсе в Индиан Уэллс, где он должен был встретится с Роджером Федерером.
 
Причиной такого решения стала травма колена, полученная в четвертьфинальном матче с россиянином Кареном Хачановым. Также испанец пропустит Мастерс в Майами и вернется на корт в Монте-Карло (15 апреля).
 
«На разминке сегодня почувствовал, что мое колено не позволит сыграть на том уровне, который мне нужен для участия в полуфинале», – сообщил Надаль.
 
Отметим, что впервые в историии противостояний Надаль – Федерер (38 матчей до этого) кто-то из теннисистов досрочно снимается перед или во время матча.
 
В финале Федерер сыграет с победителем матча Милош Раонич – Доминик Тим.
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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 16.03.2019 20:36
    +1
    VITASS, 16.03.2019 20:28
    блин лишил нас спектакля
    Да уж, очень хотелось посмотреть.
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 16.03.2019 20:28
    +2
    блин лишил нас спектакля
    Ссылка
    VITASS
    online
      VITASS, 16.03.2019 20:28
    +2
    блин лишил нас спектакля
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
      Stanislav Matusevych, 16.03.2019 20:36
    +1
    VITASS, 16.03.2019 20:28
    блин лишил нас спектакля
    Да уж, очень хотелось посмотреть.
    Ссылка
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