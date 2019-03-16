Индиан-Уэллс. Стали известны все полуфиналисты

На престижном турнире ATP в Индиан-Уэллс проходят матчи 1/4 финала. Милош Раонич обыграл Миомира Кецмановича. Вторым полуфиналистом стал Доминик Тим, соперник которого Гаэль Монфис снялся с турнира из-за травмы. Во второй игровой день полуфиналистами стали Роджер Федерер и Рафаэль Надаль.
Индиан-Уэллс. Четвертьфинал
Верхняя половина сетки (14 марта):
Доминик Тим – Гаэль Монфис – победа Тима (отказ соперника)
Милош Раонич – Миомир Кецманович – 6:3, 6:4
Нижняя половина сетки (15 марта):Хубар Хуркач – Роджер Федерер – 4:6, 4:6
Карен Хачанов – Рафаэль Надаль – 6:7(2), 6:7(2)
Полуфинальные пары
Тим – Раонич
Федерер – Надаль
Источник — Sport.ua
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