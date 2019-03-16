Индиан-Уэллс. Стали известны все полуфиналисты

05:02 — Stelios Komnin

Что за глупая манера у румынки постоянно поднимать мяч. Аматорский прием какой-то.

05:02 — vit-2

Це ми зарано подумали що румуно-канадійка здає: мабуть вона в кінцівці сету підсвідомо вже настро...

05:00 — Stanislav Matusevych

Ай-яй-яй, отдать гейм с 40-15!

05:00 — vizuals

И в чудовому настрои первый гейм ушел. Вот такой вот парадокс. Но вроде как должна возвращать отс...

04:59 — Elis

Там же той румунський табір, який Халеп за собою возить

04:59 — relax-1984

Блин, дайте ссыль на нормальную трансляцию...

04:57 — Володимир Кузьмін

Попри все у Еліни гарний настрій, й це чудово!!!!

04:56 — VITASS

боюсь сглазить, но по-моему Эля ее раскусила. читать ее начала и у той все посыпалось. очень пока...

04:56 — Александр Ад

6-2 так держать!

04:55 — Stanislav Matusevych

Все-таки взяла сет! Есть ощущение, что Бьянка чуть поднабегалась играть на топовых скоростях. Но ...